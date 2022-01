SERIE A2: CHIETI BASKET A CORTO DI ENERGIE CONTRO LA EUROBASKET ROMA

CHIETI – La LUX Chieti si arrende ad una straripante Eurobasket Roma. Gli uomini di Maffezzoli, calano fisicamente e non tengono il ritmo, uscendo sconfitti dal Palazzetto dello Sport di Guidonia per 85-73. Sconfitta che rispedisce i teatini all’undicesimo posto con 10 punti.

Partita giocata a ritmi bassi dal Chieti, che arriva stanca all’ennesima partita disputata in pochi giorni, aspetto sottolineato in conferenza anche da Maffezzoli,, coach dei biancorossi “Nel primo tempo abbiamo messo poca energia, soffrendo troppo l’uno contro uno. Devo riconoscere che i ragazzi arrivati alla quarta partita in nove giorni sono fisicamente stanchi. Speravamo di poter giocare una partita diversa, speravamo di pareggiare le energie, la Eurobasket porta in campo grande cuore, quindi per vincere qui dovevamo fare una partita con energia diversa. Oggi abbiamo dimostrato di esserci mentalmente ma purtroppo con le energie che abbiamo trovato in campo non potevamo vincere.”

Il primo periodo di gioco si apre subito a favore dei padroni di casa, con Roma che arriva a comandare a +7 ma il Chieti risponde, rimanendo attaccata al punteggio e andando a riposo sul 20-16. Gli uomini di Maffezzoli rientrano male in campo, e la Eurobasket può fuggire chiudendo il secondo quarto sul +13 (45-32).

Al rientro sul parquet i biancorossi mettono in mostra un’energia diversa (riuscendo ad arrivare a solo un possesso di svantaggio), con la partita che molleggia tra canestri di Roma e di Chieti ma sul finire di quarto è Roma ad essere più lucida e chiude sul 67-57 .

I primi minuti dell’ultimo quarto si aprono con l’inerzia dalla parte dei biancorossi che recuperano qualche punto, ma con il passare dei minuti la fisicità dei capitolini si fa sentire e il punteggio dilaga, fermandosi ad 85-73 per i romani.

Trascinatore della squadra di casa sicuramente l’abruzzese Pepe, che fa registrare 25 punti (3/5 da 2 pt., 4/10 da 3 pt.).

Dal lato LUX non basta l’apporto di Woldetensae con 17 punti (6/8 da 2 pt., 1/4 da 3 pt.).

Il Chieti avrà l’opportunità per rifarsi già il 26 gennaio al PalaTricalle , in occasione del recupero contro la Stella Azzurra Roma, tredicesima in classifica con 6 punti.