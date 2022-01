SERIE A2: CHIETI BASKET ANCORA IN CAMPO PER IL RECUPERO CON CENTO

CHIETI – La LUX Chieti non si ferma: questa sera, alle 20.30, è attesa alla Milwaukee Dinelli Arena per la partita di recupero della Serie A2 (giorne rosso) contro la Tramec Cento.

I teatini dopo la vittoria casalinga contro Fabriano (90-84) sono saliti ad 8 punti, non cambia però la posizione in classifica che rimane la dodicesima. Fondamentale cercare i 2 punti, per agganciare la zona salvezza, anche contro Cento, che copre l’ottava posizione in classifica con 12 punti.

I centesi, fermi da un mese, hanno giocato l’ultima partita il 19 dicembre, sconfitti dalla Top Secret Ferrar 82-70, l’ultimo turno di campionato contro la Umana Chiusi non è stato disputato causa Covid.

“Aver giocato due partite in poco tempo per il Chieti potrebbe essere un vantaggio- queste le dichiarazioni di Mecacci, coach di Cento- Chieti arriverà sicuramente con un po’ più di stanchezza, però è innegabile che riavranno già il ritmo partita, e anche se sei stato fermo da molto hai già la consapevolezza di come reagisce il tuo corpo quando fai due o tre partite di fila. Cosa che invece noi non facciamo da un mese pieno. Sono una squadra che ha un assetto un po’ inusuale, è l’unica squadra ad avere i due lunghi stranieri. Hanno dei buoni italiani sul perimetro, Meluzzi non ha bisogno di presentazioni, sta giocando un’ottima stagione dal punto di vista realizzativo. Anche il playmaker Bartoli sta facendo molto bene, nonostante sia la sua prima esperienza in A2. Non ci scordiamo di Woldetensae , giocatore molto atletico e con un buon tiro”.

Sarà comunque ostico per i ragazzi di Maffezzoli battere la squadra di Cento, molto attenta in fase difensiva e dotata di grande fisicità, ma con armi anche in attacco come Ranuzzi, Tommasini, James, ottimi tiratori da oltre l’arco. I biancorossi dovranno quindi andare a coprire il tiro dalla lunga distanza per limitare gli avversari.

I teatini possono comunque contare sulla coppia Meluzzi-Jackson in ottima forma nelle ultime due partire disputate. Contro San Severo i due hanno messo a segno rispettivamente 19 e 11 punti, nell’ultima partita vinta contro Fabriano invece 24 punti la guardia biancorossa e 19 punti per il centro statunitense.

La Tramec Cento può rispondere alla qualità del Chieti contando su un quintetto composto da giocatori esperti e giovani di prospettiva. I due giocatori chiave sono il play Tommasini che viaggia a 11 punti di media e la guardia statunitense James, ex Mantova, con 15 punti per partita.