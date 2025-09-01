SERIE B: RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA, PESCARA ANCORA A ZERO PUNTI

PESCARA – Il Pescara resta ultimo in classifica con zero punti dopo la sconfitta a Mantova (2-1).
I biancazzurri devono invertire la rotta già dalla prossima gara, la terza del campionato di Serie B, all’Adriatico contro il Venezia.
Risultati – 2ª giornata
Reggiana – Empoli 3-1
Juve Stabia – Venezia 0-0
Mantova – Pescara 2-1
Cesena – Virtus Entella 1-1
Palermo – Frosinone 0-0
Spezia – Catanzaro 0-0
Südtirol – Sampdoria 3-1
Carrarese – Padova 0-0
Bari – Monza 1-1
Modena – Avellino 1-1
Classifica dopo la 2ª giornata
1. Cesena – 4
2. Südtirol – 4
3. Modena – 4
4. Carrarese – 4
5. Frosinone – 4
6. Monza – 4
7. Palermo – 4
8. Venezia – 4
9. Reggiana – 3
10. Empoli – 3
11. Mantova – 3
12. Virtus Entella – 2
13. Juve Stabia – 2
14. Catanzaro – 2
15. Bari – 1
16. Avellino – 1
17. Padova – 1
18. Spezia – 1
19. Pescara – 0
20. Sampdoria – 0
Prossimo turno (3ª giornata – 12–14 settembre 2025)
Venerdì 12 settembre
Avellino – Monza (20:30)
Sabato 13 settembre
Juve Stabia – Reggiana
Modena – Bari
Padova – Frosinone
Pescara – Venezia
Catanzaro – Carrarese
Sampdoria – Cesena
Domenica 14 settembre
Virtus Entella – Mantova
Südtirol – Palermo
Empoli – Spezia
