SERIE B: RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SECONDA GIORNATA, PESCARA ANCORA A ZERO PUNTI

1 Settembre 2025 14:31

- Cronaca

PESCARA – Il Pescara resta ultimo in classifica con zero punti dopo la sconfitta a Mantova (2-1).

I biancazzurri devono invertire la rotta già dalla prossima gara, la terza del campionato di Serie B, all’Adriatico contro il Venezia.

Risultati – 2ª giornata

Reggiana – Empoli 3-1

Juve Stabia – Venezia 0-0

Mantova – Pescara 2-1

Cesena – Virtus Entella 1-1

Palermo – Frosinone 0-0

Spezia – Catanzaro 0-0

Südtirol – Sampdoria 3-1

Carrarese – Padova 0-0

Bari – Monza 1-1

Modena – Avellino 1-1

Classifica dopo la 2ª giornata

1. Cesena – 4

2. Südtirol – 4

3. Modena – 4

4. Carrarese – 4

5. Frosinone – 4

6. Monza – 4

7. Palermo – 4

8. Venezia – 4

9. Reggiana – 3

10. Empoli – 3





11. Mantova – 3

12. Virtus Entella – 2

13. Juve Stabia – 2

14. Catanzaro – 2

15. Bari – 1

16. Avellino – 1

17. Padova – 1

18. Spezia – 1

19. Pescara – 0

20. Sampdoria – 0

Prossimo turno (3ª giornata – 12–14 settembre 2025)

Venerdì 12 settembre

Avellino – Monza (20:30)

Sabato 13 settembre

Juve Stabia – Reggiana

Modena – Bari

Padova – Frosinone

Pescara – Venezia

Catanzaro – Carrarese

Sampdoria – Cesena

Domenica 14 settembre

Virtus Entella – Mantova

Südtirol – Palermo

Empoli – Spezia

