SERIE C GOLD: NUOVO BASKET AQUILANO SABATO DI SCENA A MOSCIANO IN VISTA DEI PLAY OFF PER LA B

L’AQUILA – Torna in campo sabato 22, alle ore 18:00 sul parquet dell’Olimpia Mosciano, il Nuovo Basket Aquilano, impegnato nella penultima giornata della seconda fase del Campionato di C Gold.

I ragazzi di coach Zubiran sono reduci dalla sconfitta sul campo dell’Amatori Pescara che ha pregiudicato la possibilità di poter arrivare al secondo posto (il primo è ormai appannaggio del Roseto 20.20 a un passo dalla matematica promozione) e dal poter quindi partire da una posizione previlegiata nelle semifinali playoffs che partiranno a maggio.

Una gara, quella di Pescara, giocata con determinazione dai ragazzi aquilani, arresisi solo negli ultimi 5 minuti, dopo un match equilibrato e dal grande pathos emotivo. Un incontro che ha anche lasciato il segno a livello fisico, con l’infortunio patito da Aldo Gatta, out a Mosciano, e il risentimento muscolare occorso a Giulio Antonini, in dubbio fino all’ultimo.

Due gare, quella di domani e la successiva al PalaAngeli di domenica 30 contro l’Air Termoli, che archivieranno definitivamente le prime due fasi di un Campionato veramente di alto livello tecnico ed agonistico, con gli appassionati delle due regioni coinvolte, Abruzzo e Molise, che hanno seguito in gran numero un’annata avvincente e con una lotta al vertice che ha entusiasmato tutti. Il Nuovo Basket Aquilano partirà nei playoffs dalla quarta posizione, incontrando nel primo turno la perdente dell’incontro di domenica tra l’Amatori Pescara e la Fortitudo Isernia, che si giocheranno sul parquet adriatico la seconda e terza posizione.

La gara di andata della semifinale playoffs sarà in trasferta per la società del Presidente Roberto Nardecchia, domenica 7 maggio, con ritorno infrasettimanale al PalaAngeli ed eventuale bella con fattore campo sfavorevole fissata per domenica 14 maggio. Saranno 3 le formazioni promosse in Serie B Interregionale al termine dei playoffs, oltre alla prima classificata che vi accederà direttamente: le due vincenti delle semifinali tra 2^ e 5^ e 3^ contro 4^ e la vincente del turno di spareggio tra le due perdenti. Un’opportunità importante da sfruttare per il team del capoluogo, che potrebbe proiettare la città su palcoscenici ancora più prestigiosi e di ampia visibilità.

Prosegue intanto intensissima l’attività del Settore Giovanile (ben 7 campionati federali in corso) e del Settore Minibasket con 6 squadre in campo: un anno da record per la società del PalaAngeli con oltre 260 tesserati e che oltre le numerosissime gare in programma (con due formazioni, l’Under 19 e l’Under 15, arrivate alle semifinali regionali per il titolo) vede in questi giorni la partecipazione a due importanti Tornei Nazionali cui il club è stato invitato in rappresentanza dell’Aquila, il Trofeo Cascella Baby Cup Under 11 di Pescara nel Ponte del 25 Aprile e quello di Torre del Greco Napoli Under 12 in programma nel ponte del 1 Maggio.