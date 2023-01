SERIE C GOLD: NUOVO BASKET AQUILANO IN CAMPO CONTRO LA FORTITUDO ISERNIA

L’AQUILA – Ancora un incontro molto atteso di C GOLD domenica 29 gennaio, alle 18, al PalaAngeli, con lo scontro tra il Nuovo Basket Aquilano, capolista solitario del campionato, e i molisani della Fortitudo Isernia, che inseguono al quarto posto a soli 6 punti di distanza e che rappresentano uno dei roster più strutturati e di spessore di questo torneo.

Si giocherà la sedicesima giornata, terzultima di ritorno, cui seguiranno le 9 gare finali della fase ad orologio, al termine della quale la prima passerà direttamente di categoria e per gli altri due posti disponibili lotteranno nei playoffs le squadre dalla seconda alla quinta posizione.

Al momento il team aquilano comanda la classifica a quota 26, con due punti di vantaggio sull’Amatori Pescara, 4 sul Roseto 20.20 Basket e 6 sui molisani.

I ragazzi di coach Zubiran hanno lavorato intensamente in settimana, sia studiando un avversario che rappresenta per tutti un ostacolo sempre difficile da superare, sia per inserire in modo sempre più efficace negli schemi tattici il neo acquisto, Aldo Gatta, che i beniamini aquilani attendono sul parquet del PalaAngeli e che è arrivato nel capoluogo dopo la prima parte di stagione giocata in Serie B nelle file del Corato Basket.

Un incontro che vedrà in campo due formazioni che hanno dimostrato finora di aver allestito due rosters con elementi di spicco sia da una parte che dall’altra, reduci entrambe da due successi esterni nella giornata scorsa: il Nuovo Basket Aquilano sul parquet del Teate Basket Chieti, Isernia ha invece colto un successo importante sul difficile campo dell’Unibasket Lanciano.

Il PalaAngeli sarà come sempre ormai, e a maggior ragione in queste ultime decisive giornate, il sesto uomo per la passione e la carica contagiosa che il pubblico trasmette alla squadra dagli spalti sempre gremiti.