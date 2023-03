SERIE C GOLD: NUOVO BASKET AQUILANO PIEGA IL VASTO (92-72) E PUNTA AL VERTICE DELLA CLASSIFICA

L’AQUILA -Davanti a tantissimi appassionati, in un PalaAngeli tutto esaurito per la terza giornata della seconda fase del campionato di C Gold, il Nuovo Basket Aquilano piega la resistenza di un mai domo Vasto Basket, sceso a L’Aquila con la ferma intenzione di portare a casa due punti per blindare il posto nei playoffs finali.

La squadra di coach Zubiran, scesa sul parquet con due assenze pesanti quali quelle di Giulio Antonini, un punto fermo del quintetto base, e del play Daniele Aristotile, entrambi out dopo una settimana con l’influenza, ha patito nei primi dieci minuti la partenza veemente degli ospiti (17-23), per cominciare ad imporre il proprio gioco nei secondi 20 minuti, andando al riposo di metà gara con 4 punti di vantaggio (48-44).

Dagli spogliatoi è rientrata in campo una squadra aquilana che sta tornando ai livelli della prima fase di stagione e che ha imposto da subito una grande intensità sul parquet, in difesa e in attacco, con una grande prova di carattere, di compattezza e di collettivo, scavando un solco incolmabile per i vastesi e chiudendo in scioltezza l’incontro, per la soddisfazione di un pubblico ieri ancora più caloroso del solito e che sta sostenendo davvero come sesto uomo il team biancoblù verso la realizzazione di quello che sarebbe davvero un traguardo di grande rilievo per lo sport cittadino!

Un campionato che si sta rivelando di altissimo livello tecnico e agonistico, che sta appassionando come mai negli anni passati le tifoserie delle due regioni coinvolte, e che promuoverà al termine del torneo 4 formazioni nella Serie B interregionale: la prima classificata sarà ammessa direttamente nella categoria superiore, le altre tre promozioni usciranno fuori dopo i playoffs che saranno disputati dalla seconda, terza, quarta e quinta classificata.

Nuovo Basket Aquilano – Vasto Basket 92-72 (17-23, 48-44, 72-60)

Nuovo Basket Aquilano: Mastropietro, Nardecchia M., Nardecchia N.2, Nessi 27, Caldarelli, Miconi, Antonini, Tuccella 15, Gatta 9, Cecchi 14, Cicivè 12, D’Ambrosio 13

All. Zubiran , Ass. Gioia

Vasto Basket: Cicchini, Egwoh 6, De Angelis 8, Marino 6, Di Tizio 8, Oluic 15, Delle Donne, Peluso 17, Canci, Maffei 12.

All. Tumidei