SERRA CLUB L’AQUILA: GIOVANNA RENZETTI PRESIDENTE, RESTERA’ IN CARICA PER DUE ANNI

L’AQUILA n una calda serata d’estate e nella splendida cornice della Magione Papale si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne tra il Presidente uscente del Serra Club dell’Aquila, Enrico Storelli, e la Presidente entrante Giovanna Renzetti.

La cerimonia si è tenuta al termine di una piacevole serata tra amici e soci del club, nonché alla presenza dell’Arcivescovo, Sua Ecc. Rev.ma Mons Antonio D’Angelo, dell’assistente spirituale del Club, Don Carmelo Pagano Le Rose, dell’Assessore alle politiche sociali, Manuela Tursini, in rappresentanza del Comune dell’Aquila e dei presidenti degli altri Club service della città, Rotary L’Aquila, Rotary Gran Sasso, Inner Wheel e Panathlon.

Il Presidente uscente Enrico Storelli ha voluto da subito ringraziare il Consiglio Direttivo con il quale ha condiviso due anni di intenso lavoro. Tutte le iniziative realizzate sono state condensate in un video magistralmente prodotto dall’amico Giorgio Conte, con il sottofondo di brani composti e interpretati da seminaristi e religiose, in particolare dell’Istituto Suore Zelatrici del sacro cuore di Gesù, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti dalla giuria presieduta da Mons. Marco Frisina nella seconda edizione del Concorso Musicale indetto da Serra International Italia.

Tra le iniziative di rilievo promosse dal club è il caso di ricordare la conferenza di Fabio Bolzetta, giornalista e direttore del TG di Tv 2000, sulle nuove modalità di linguaggio della Chiesa nell’epoca moderna, e quella sulla santa Casa di Loreto del giornalista Federico Catani. Il club aquilano ha poi sempre risposto alle sollecitazioni del Direttivo Nazionale per la promozione del Concorso scolastico e del Contest fotografico con i quali gli studenti delle nostre scuole hanno ottenuto lusinghieri riconoscimenti sia a livello locale che nazionale. Numerose le tante altre iniziative proposte su temi di valenza culturale o di implicazione sociale volte a coinvolgere la cittadinanza, come per le conferenze sulla spiritualità di Celestino V, sulla musica liturgica o il Convegno sull’affido familiare.

Il Presidente uscente ha voluto salutare l’arcivescovo per la costante vicinanza al Club e tutti i presenti; infine, nella sua relazione di chiusura del biennio, ha posto l’accento principalmente su due temi: il primo, la crisi dell’associazionismo, anche in ambito cattolico, che pervade la società occidentale e che eminenti studiosi di sociologia avevano già posto in luce a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, crisi che si è ancor più aggravata a partire degli anni 2000; il secondo, la necessità, per l’associazione, di perseguire un costante e continuo approfondimento della conoscenza delle sacre scritture, percorso irrinunciabile per acquisire una consapevolezza di fede nella comprensione della parola di Dio quale testimonianza e insegnamento di vita; gli incontri di formazione, sapientemente condotti dall’assistente spirituale Don Carmelo Pagano Le Rose sono andati proprio in tale direzione.

Momento importante della serata è stato l’ingresso di una nuova socia, Sabrina Di Cosimo, già assessore alla cultura del Comune dell’aquila, che ha testimoniato personalmente come la sua idealità di vita, improntata al servizio, si sia espressa, fin da piccola, in numerose iniziative all’interno della sua parrocchia di origine, S. Elia, e sia poi cresciuta e maturata in altri ambiti, coincidenti con gli ideali del Serra che ha abbracciato pienamente con il suo ingresso nel club.

Giunti al passaggio delle consegne, Enrico Storelli ha voluto ringraziare Giovanna Renzetti per aver accettato con ampia disponibilità il ruolo di Presidente del Serra Club dell’Aquila per il biennio 2025-2027; certo della dedizione che saprà rivolgere a questo nuovo impegno, le ha affidato il coordinamento del club e augurandole buon cammino, le ha donato la propria spilla ricevendo, a sua volta, quella di Past-President. Giovanna Renzetti è Serrana da quasi dieci anni ed è un’imprenditrice nota nel settore della comunicazione e nell’analisi di cost reduction aziendale; Dama dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è anche socia costantemente attiva di altri prestigiosi club service cittadini.

Giovanna Renzetti ha quindi preso la parola e onorata del ruolo assunto ha salutato i suoi ospiti, i familiari, gli amici, Padre Daniele Di Sipio, Rettore della Basilica di San Bernardino, legato a San Junipero Serra attraverso la sua stessa famiglia francescana, e il poeta Giancarlo Bozzetta che ha declamato alcuni suoi versi colmi di spiritualità.

Ha quindi indicato la squadra che l’accompagnerà in questi due anni di mandato e ha poi illustrato il proprio programma incentrato sulla diffusione dei valori della cultura cristiana, dell’educazione alla pace, all’amicizia e all’attenzione ai bisogni dei più deboli attraverso diverse iniziative che privilegino anche una incisiva azione nelle parrocchie. Il mandato di Giovanna Renzetti si svolgerà in un momento importante per la nostra città; si snoderà infatti nel 2026, anno in cui L’Aquila celebrerà il prestigioso riconoscimento di Capitale della cultura italiana e in cui ricorrerà l’ottavo centenario della nascita al cielo di San Francesco D’Assisi.

La torta, con il logo del Serra e le foto di rito, hanno concluso la conviviale all’aperto, nella gradevole frescura di una notte d’estate aquilana.