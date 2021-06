SERRA INTERNATIONAL ITALIA, L’AQUILANA PAOLA POLI AL VERTICE DEL CONGRESSO

L’AQUILA – Una aquilana sarà al vertice del Serra International Italia nel biennio 2021-2023. La dott. Paola Poli, che dirige l’Archivio Arcidiocesano dell’Aquila, è infatti la nuova Presidente del Serra International Italia.Sabato 26 Giugno, in occasione del 17° Congresso Nazionale,ha assunto l’importante incaricoche le è stato passato dal Presidente uscente Enrico Mori, purtroppo a distanza, su piattaforma digitale, essendo stato impossibile organizzare l’eventoin presenza a causa della pandemia.

Il tema del Congresso, “L’uomo del 3° millennio si chiede ancora chi sia e cosa sia Dio per lui?”, è stato trattatodal giornalista vaticanista di TV2000 Fabio Bolzetta e dalla vaticanista e viceredattrice di TV2000 Cristiana Caricato;sono inoltre intervenuti il Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale Vocazionale, D. Michele Gianola, e il Consulente Episcopale di Serra International S. E. Rev.ma Mons. Jorge Carlos Patron Wong, Segretario della Congregazione per il Clero, con delega per i Seminari.

La neo presidente, nel suo saluto di insediamento, ha espresso il suo programma per lo sviluppo del Serra, che è un’organizzazione cattolica internazionale i cui iscritti si adoperano per la diffusione della cultura cristiana e la promozione, nella società civile, di una cultura favorevole alle vocazioni sacerdotali e di vita consacrata.

La dott. Paola Poli non è nuova a incarichi nazionali, avendo rivestito il ruolo di Vice Presidente Nazionale alle Vocazioni dopo essere stata designataprima Presidente del Serra Club aquilano e poi Governatricedistrettuale per l’Abruzzo, le Marche e il Molise. Una lunga militanza nel Serra,quindi, con un impegno costante che l’ha portata a farsi conoscere a livello nazionale.

La Presidente Paola Poli riceverà l’abbraccio dei soci del Club aquilano, orgogliosi per l’affidamento dell’importante incarico, in occasione di una assemblea che avrà luogo mercoledì 30 Giugno, alla presenza del Cardinale Giuseppe Petrocchi Arcivescovo dell’Aquila, di Don Carmelo Pagano Le Rose cappellano del Club e di Don Luca Capannolo, neo sacerdote che nel suo cammino è spesso stato a contatto con i serrani.