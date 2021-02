SERVE PRANZO IL GIORNO PRIMA DELLA ZONA GIALLA: MULTE A TITOLARE E CLIENTI, LOCALE CHIUSO

SAN VITO CHIETINO – Stava servendo il pranzo a due clienti ma il servizio è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri che hanno disposto la chiusura del ristorante per 5 giorni, preso i nominativi dei presenti a cui arriveranno multe da 400 a mille euro.

È accaduto ieri in una trattoria di San Vito Chietino, come racconta Il Centro. Il titolare, che non aderiva alla protesta nazionale dei ristoratori #ioapro, ha provato a spiegare alle forze dell’ordine che aveva mal interpretato le parole del presidente della Regione Marco Marsilio, il quale inizialmente aveva detto che l’Abruzzo sarebbe tornato giallo da domenica. Una giustificazione che non è servita e così sono scattate le sanzioni.

