SERVIZI INNOVATIVI E SMART CITY: ACCORDO TRA COMUNE DELL’AQUILA E WIND 3

L’AQUILA – Sviluppo di servizi innovativi per imprese e cittadini, digitalizzazione urbana, potenziamento delle competenze digitali, nell’ambito del percorso di trasformazione in Smart City. È quanto prevede un protocollo di cooperazione tra il Comune dell’Aquila e la società Wind Tre, approvato dalla giunta comunale su proposta deliberativa dell’assessore delegata in materia Paola Giuliani.

L’accordo pone l’accento sulle potenzialità delle tecnologie digitali affinché, grazie ad una visione di ampio periodo, possano scaturire esperienze eticamente, ambientalmente e socialmente sostenibili nell’ambito delle telecomunicazioni, in una visione condivisa di valorizzazione dell’ecosistema sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento. In particolare, verrà costituito un tavolo di lavoro, composto da rappresentanti di entrambi le parti, con lo scopo di analizzare i bisogni e lo stato dei servizi digitali erogati dall’Ente, identificando priorità e opportunità progettuali ad elevato tenore tecnologico e infrastrutturale. Sono previsti, inoltre, percorsi formativi destinati alla pubblica amministrazione e alla cittadinanza per illustrare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie delle reti ultrabroadband, in fibra e 5G.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore alla Smart City, Paola Giuliani – intende avviare un processo di sviluppo di servizi innovativi rivolti ai cittadini e alle imprese, intraprendendo un percorso di digitalizzazione urbana e di implementazione delle competenze tecnologiche del territorio, nell’ambito del progetto di realizzazione della smart city, anche al fine di valorizzare il sistema sociale, culturale, turistico ed economico, attraverso lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili. L’obiettivo di sviluppo delle potenzialità digitali, al fine di ottimizzare i sevizi alla comunità è condiviso con Wind Tre, società leader nel settore delle telecomunicazioni e già partner di numerose amministrazioni pubbliche per progetti di innovazione tecnologica. Riteniamo, dunque, di rilevanza strategica per il futuro del territorio la disponibilità manifestata a condividere con il Comune dell’Aquila un percorso di sviluppo dei servizi digitali”.