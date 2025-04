SERVIZI SOCIALI A FOSSACESIA: L’ASSESSORE GALANTE, “FUNZIONANO BENE E NIENTE LISTE DI ATTESA”

FOSSACESIA – Un confronto diretto e costruttivo per fare il punto, dati alla mano, sull’efficacia dei servizi sociali a Fossacesia (Chieti).

È quanto avvenuto lo scorso 15 aprile nella sede municipale, durante un incontro promosso dall’Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, con la partecipazione del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, della Responsabile del Settore Politiche Sociali Mariarosa Di Giuseppe e dei rappresentanti delle nove cooperative che operano nel Comune di Fossacesia.

Dalle relazioni dettagliate delle cooperative e dell’Ufficio Politiche Sociali è emerso un dato chiaro: i servizi sociali a Fossacesia sono efficienti in tutte le attività. Sono garantiti con regolarità, rispondono tempestivamente alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, non esistono liste d’attesa né sono mai state segnalate criticità nell’erogazione dei servizi da parte degli utenti. Un sistema efficiente, supportato da operatori qualificati e da assistenti sociali che svolgono il proprio lavoro con grande attenzione e professionalità.

«I servizi sociali di Fossacesia sono ben organizzati, funzionano e sono integrati con quelli sanitari – ha dichiarato l’Assessore Galante –. Le recenti polemiche sollevate dall’opposizione sono infondate e frutto di una mancata conoscenza della realtà. Prima di criticare, sarebbe opportuno informarsi sui dati concreti che testimoniano l’efficienza dei nostri servizi. Le cooperative, l’Ente d’Ambito e le relazioni ufficiali parlano chiaro. Sono sempre in corso attività importanti e sono già previsti nuovi progetti: il soggiorno termale a Popoli per i cittadini, il campus estivo per i ragazzi “Acchiappa la Bandiera”, e il potenziamento dell’iniziativa “La Spiaggia per Tutti”, che da anni rende la stagione balneare a Fossacesia più inclusiva.»

Fossacesia, dopo Lanciano, è il Comune del chietino con il maggior numero di ore settimanali garantite dalle assistenti sociali (25 ore). Lo sportello sociale è attivo dal lunedì al venerdì (ore 9-12), con disponibilità anche nei weekend attraverso il servizio di pronto intervento sociale. Le attività comprendono inoltre sopralluoghi, istruttorie, back-office e la partecipazione ai gruppi multidisciplinari. Per rafforzare ulteriormente l’organico, sarà avviata a breve una procedura concorsuale pubblica, aperta a tutti, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro assistenti sociali nei comuni dell’ambito Frentano, escluso Lanciano.

Il concorso sarà gestito in forma associata con il Comune di Castel Frentano come capofila, per avviare la fase preselettiva. Come da consuetudine dell’Amministrazione Comunale di Fossacesia, la procedura sarà condotta nel pieno rispetto della legge, dei regolamenti comunali e con la massima trasparenza. Il costo complessivo delle assunzioni sarà coperto da un parziale contributo statale per i prossimi tre anni, dedicato proprio al rafforzamento dei servizi sociali territoriali. «Grazie a chi lavora con impegno e serietà per garantire servizi puntuali ed efficaci – ha affermato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Continueremo a investire nel benessere dei cittadini con progetti concreti e una visione condivisa con l’intero Ambito territoriale. Abbiamo costruito a Fossacesia un sistema sociale vicino alle persone, efficiente e professionale.»