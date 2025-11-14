L’AQUILA – Quattordici nuove ambulanze, di cui una consegnata oggi, oltre a 7 auto mediche, due disponibili da subito: è questo, in sintesi, il piano, già in via di attuazione, varato dalla Direzione strategica della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per l’ampio rinnovo del parco dei mezzi del 118 e di altre attività mediche.

Il manager Paolo Costanzi, insediatosi il primo settembre scorso, “ha posto tra le massime priorità la questione dello svecchiamento delle ambulanze 118, avviando le procedure per le gare d’appalto che, nel giro di 2-4 mesi, consentiranno di disporre di nuovi mezzi”, si legge in una nota.

Il 20 ottobre scorso è stata adottata una prima delibera per l’acquisto di una nuova ambulanza, che è stata consegnata questa mattina, e di due auto mediche, la cui consegna è prevista per oggi. Il 10 novembre scorso, con un ulteriore atto, è stato dato il via libera a un’ulteriore gara per acquistare 9 ambulanze, una per il trasporto neonatale e 5 auto mediche.

La gara è in corso di pubblicazione e l’obiettivo, tramite le procedure d’appalto attivate, è quello di aumentare il numero complessivo dei mezzi previsto dagli atti fino ad arrivare, come detto, a 14 ambulanze del 118. La spesa prevista è 3,6 milioni di euro.

Nell’attesa di completare l’iter di aggiudicazione e di avere la disponibilità delle nuove ambulanze, l’azienda noleggerà altri mezzi, operazione peraltro non semplice poiché sul mercato auto attrezzate e dotate di tutti gli strumenti operativi non si trovano con facilità.

“Lo svecchiamento del parco macchine 118 – dichiara Costanzi – è stato tra i primi obiettivi. Al mio insediamento ho trovato una situazione difficile perché non erano stati fatti interventi di rinnovamento delle macchine. Nel giro di pochi mesi contiamo, salvo contrattempi di carattere legale nelle aggiudicazioni, di sostituire molti dei vecchi mezzi e di rafforzare così il servizio 118”.