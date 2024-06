SERVIZIO ACCOGLIENZA STRANIERI: PUBBLICATO BANDO EUROPEO SUL SITO DELLA PREFETTURA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Sul sito della Prefettura dell’Aquila, all’indirizzo www.prefettura.it/laquila, è stata pubblicata la gara europea a procedura aperta, con relativi documenti e modalità di partecipazione, volta all’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nell’ambito dell’Aquila e provincia.

La procedura riguarda l’affidamento di servizi di gestione di centri collettivi d’accoglienza e assistenza con capienza massima sino a 50 posti, per il periodo 01/12/2024-30/11/2026, rinnovabile per dodici mesi. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 26 luglio 2024.