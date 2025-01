SERVIZIO CIVILE IN HORIZON SERVICE: 8 POSTI TRA SULMONA E AVEZZANO, DOMANDE ENTRO IL 18 FEBBRAIO

SULMONA – Quest’anno sono tre i progetti promossi dalla Horizon Service: due in ambito educativo presso la Comunità Educativa per Minori “Casa Gaia” di Cansano e la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di Sulmona, e uno in ambito esclusione sociale presso gli uffici della Cooperativa a Sulmona e ad Avezzano.

Lo scorso 18 dicembre – spiega in una nota la Horizon Service – il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Nella graduatoria che dà la possibilità di partecipare a giovani ragazze e ragazzi italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ci sono tre progetti promossi dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale nell’ambito dei Programmi promossi dal CSV Abruzzo.

In particolare, il progetto “Basta poco” – che si svolgerà presso gli uffici delle sedi di Sulmona (2 volontari) e Avezzano (1 volontario) – ha l’obiettivo di rafforzare gli interventi di accoglienza, il rispetto dei diritti fondamentali e l’inclusione sociale delle persone assistite dalla Cooperativa e che vivono situazioni di disagio socio-economiche-lavorative con un approccio basato sulla centralità della persona. Nello specifico le attività di progetto si concentrano sul supporto e sull’orientamento degli utenti ai servizi del territorio, nella promozione dei progetti della Horizon Service, nella creazione di eventi di sensibilizzazione e nell’attivare azioni per il rafforzamento della rete sociale di intervento territoriale.

A questo link è possibile vedere la scheda sintetica del progetto: https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2024/12/basta_poco.pdf.

Molto spazio nei progetti Horizon Service è riservato ai minori: 2 ragazze e ragazzi hanno la possibilità di svolgere il proprio anno di Servizio Civile a stretto contatto con i minori accolti presso la Comunità Educativa per Minori “Casa Gaia” di Cansano scegliendo le attività del progetto “Mille Mani”, organizzato in collaborazione con il CESC Project, nell’area di intervento “Animazione culturale verso i minori”. Il progetto ha la finalità di contrastare la povertà educativa nelle aree dell’entroterra abruzzese potenziando l’offerta di opportunità educative e interventi di animazione attraverso il miglioramento quali-quantitativo dei servizi destinati ai minori che risiedono nelle aree di maggiore deprivazione del territorio regionale. Nello specifico i volontari vengono coinvolti in tutte le attività di accoglienza tipiche di una comunità, con specifiche azioni rivolte all’organizzazione di momenti e laboratori di animazione culturale e sociale delle persone che vivono in “Casa Gaia”.

Per conoscere meglio il progetto è possibile visionare la scheda sintetica dal seguente link: https://serviziocivile.cescproject.org/wp-content/uploads/MILLE-MANI.pdf?_gl=1*1ruq031*_up*MQ..*_ga*Mzk0NjU4MDUxLjE3MzU4MjAxODk.*_ga_9035WNTXSY*MTczNTgyMDE4OS4xLjAuMTczNTgyMDE4OS4wLjAuMA

Tre volontarie e/o volontari avranno la possibilità di svolgere il Servizio Civile presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di Sulmona, partecipando alle attività del Progetto “Tito e Vinni – a tutto ritmo” che pone al centro del progetto educativo il benessere dei bambini e delle bambine e, partendo da essi, delle famiglie di appartenenza. Nello specifico i volontari sono coinvolti nella pianificazione e nella organizzazione di attività didattiche sia in ambito scolastico che extrascolastico. Le finalità e gli obiettivi del progetto possono essere approfonditi nella scheda riepilogativa a questo link: https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2024/12/tito_e_vinni_a_tutto_ritmo.pdf

La scadenza per effettuare la domanda è fissata alle ore 14:00 di martedì 18 febbraio 2025; gli aspiranti volontari potranno scegliere di partecipare alle selezioni di un solo progetto accedendo, con il proprio Spid, alla piattaforma dedicata Domande On-Line (Piattaforma DOL).

Per la Horizon Service il servizio civile rappresenta un investimento per il futuro: il nostro obiettivo di ogni anno è offrire la possibilità a giovani del territorio di diventare cittadini attivi e responsabili attraverso l’impegno nei nostri servizi sociali e a supporto delle persone più vulnerabili, oltre che maturare esperienze utili per il mercato del lavoro e la crescita professionale.

La nostra Cooperativa crede ancora molto in questo strumento e, in generale, nelle potenzialità delle giovani generazioni. Per questo, al fine di orientare i giovani nella scelta dei nostri progetti e per supportare l’invio della domanda è stato predisposto uno sportello dedicato, in affiancamento a quello previsto dal CSV Abruzzo: per accedere liberamente allo sportello presso le sedi Horizon Service è necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica serviziocivile@horizonservice.it oppure telefonando al numero di telefono 0864 33627.

Per tutte le informazioni sul Bando, sui requisiti e sulle procedure di selezione è possibile visitare il sito web www.csvabruzzo.it.