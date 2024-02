SERVIZIO CIVILE: L’UNIVERSITA’ DI TERAMO PRESENTA UN BANDO PER IL 2024, “PER FORMARE I GIOVANI”

TERAMO – Il Bando 2024 per il Servizio Civile, destinato ai giovani tra i 18 e 28, e i progetti degli enti saranno presentati all’Università di Teramo nell’Aula “Maria Luisa Bassi” Polo Didattico G. D’Annunzio martedì 6 febbraio ore 11. La giornata verterà sul tema: “Servizio civile universale: quali competenze? ” Introduce e modera, Alessandra Martelli, delegata al Job Placement di UniTE.

Sara Di Giuseppe, di Formatalenti, presenterà i progetti e i programmi dal titolo: “I protagonisti della rigenerazione civica: anziani, giovani e terzo settore” e “Percorsi di crescita, inclusione e senso civico: partecipazione, sostenibilità e assistenza”. Adolfo Braga, direttore della Fondazione Università degli Studi di Teramo interverrà su “Articolo 3: libertà eguaglianza sviluppo “Programma Il Diritto di contare”.

Patrizia Di Berardino, On The Road Cooperativa sociale, interverrà su “Accogliere per primi” e “Presenti”. “Fragilità e sensibilità: percorsi di cura e di assistenza” saranno trattati da Giancarlo Dell’Orletta, Fondazione Piccola Opera Charitas “Esserci per le persone con SM: accoglienza, relazione e risposte” sarà il tema di Valentina Firmani, Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS / ETS. L’incontro sarà chiuso con la testimonianze dei volontari. Sul sito dell’UniTE sono presenti i link ai portali delle Associazioni e eEnti coinvolti, dove scaricare i relativi bandi.