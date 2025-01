SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025: LA CRI DI TERAMO INVITA I GIOVANI A MOBILITARSI

TERAMO – Il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana lancia un invito ai giovani tra i 18 e i 28 anni: unirsi al Servizio Civile Universale 2025, un’opportunità unica per mettersi al servizio della comunità, vivere un’esperienza formativa e fare la differenza. Sono 14 in totale i posti disponibili nei progetti: “Pronto accesso alle cure per la salute – Sud Italia” e “Soccorso sanitario per la vita e la salute – Sud Italia”. Le attività si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa Italiana di Teramo, offrendo ai partecipanti la possibilità di contribuire concretamente a iniziative umanitarie e di impegnarsi in progetti dal grande valore sociale.

«La partecipazione al Servizio Civile Universale rappresenta un’occasione per i giovani di oggi di lasciare un segno positivo nella propria comunità, mettendo in campo le proprie capacità e sviluppando nuove competenze», afferma Fiorenza Di Falco, presidente della CRI di Teramo, «È un percorso di crescita personale e professionale che arricchisce non solo chi lo intraprende, ma anche il tessuto sociale in cui viviamo». I giovani interessati possono presentare la propria candidatura entro le ore 14:00 di martedì 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma ufficiale https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID. Per consultare il bando e approfondire i dettagli dei progetti, è possibile visitare il sito www.politichegiovanili.gov.it. Inserendo “Teramo” come zona e “Croce Rossa” come denominazione, sarà possibile trovare e visionare i progetti del Comitato di Teramo.

«Non lasciatevi sfuggire questa occasione», conclude la presidente Di Falco, «Il servizio civile è molto più di un’esperienza di volontariato: è un modo per crescere, per contribuire al benessere collettivo e per costruire un futuro migliore, per sé e per gli altri». Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato di Teramo all’email serviziocivile@criteramo.it