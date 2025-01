SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: BANDO PER 10 OPERATORI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO – Disponibili sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale i bandi per la selezione di complessivi 10 operatori e operatrici volontari e volontarie (2 posti riservati alla categoria G.M.O. – giovani con minori opportunità) da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale presso l’Ente della Provincia di Teramo. Tra gli obiettivi specifici dei progetti – a cui è possibile candidarsi sin d’ora – la promozione culturale, sociale e dello sport e la valorizzazione della cultura locale. I progetti hanno una durata di 12 mesi con un’orario di servizio articolato su 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana.

È possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025 attraverso il portale DOL (domanda on-line) del Dipartimento solo con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (o superiore). Per i cittadini appartenenti all’Unione Europea o non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che non avessero la possibilità di acquisire lo SPID è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL (domanda on-line), seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.