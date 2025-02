SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO DAL COMUNE DI CHIETI PER CINQUE POSTI

CHIETI – Pubblicato il bando di selezione per il Servizio civile universale con scadenza il 18 febbraio 2025 ore 14. I giovani interessati potranno presentare la propria domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), scegliendo il Servizio civile di Chieti, raggiungibile da qualsiasi dispositivo all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . È necessario essere in possesso dello SPID. Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni necessarie per presentare domanda e sulle procedure di selezione.

“Tutti gli interessati potranno fare domanda attraverso la piattaforma Il Comune di Chieti selezionerà n. 5 giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali – così l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone – . Ai giovani viene riconosciuto un contributo economico di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per precise fattispecie di reato. Si tratta di un’opportunità importante per i ragazzi, che attraverso le attività previste possono fare esperienza prelavorativa in frangenti formativi sia dal punto di vista professionale, sia umana. Ulteriori indicazioni per la partecipazione sono riportate nel bando.