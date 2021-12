SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, PUBBLICATO IL BANDO ORDINARIO 2021: A PINETO 13 VOLONTARI PER 4 PROGETTI

PINETO – Anche nel Comune di Pineto è possibile effettuare il Servizio Civile Universale. È stato, infatti, approvato e inserito nel Bando Ordinario il Programma di Intervento: “Esclusione Zero: comunità intelligente ed inclusiva perché nessuno resti indietro”, promosso dall’ente Cooperativa Labor, in co-programmazione con la Cooperativa Formatalenti. Il Comune di Pineto partecipa al bando in qualità di ente di accoglienza con quattro progetti: città circolari-città domani (un volontario, che opererà nell’ecocentro); arte, libri e cultura (3 volontari, uno impegnato nella biblioteca di Scerne e due a Villa Filiani); baby boomers (4 volontari, uno al centro anziani e 3 al Palazzo Polifunzionale) e la comunità delle competenze (5 volontari, uno al Palazzo Polifunzionale e 4 nella sede comunale). Complessivamente quindi saranno 13 i volontari che potranno essere accolti nel Comune di Pineto. La domanda di partecipazione scadrà il 26 gennaio 2022 alle ore 12, i progetti promossi hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana.

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non deve aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari devono, infatti, presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID –Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Su tale sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con FAQ e tutorial. Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/la-guida.

Al link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/, inoltre i giovani potranno trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure. Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e reperibile anche sul sito del Comune di Pineto. Prima di compilare la domanda per essere indirizzati sulla scelta della sede progettuale è possibile contattare il numero: 0859497203.

“Siamo molto felici di poter ospitare 13 giovani per il Servizio Civile Universale – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – per loro sarà una esperienza formativa importantissima. Un ringraziamento va alla Formatalenti che ha curato la progettazione di questo percorso e a tutti coloro che a vario titolo si occuperanno dei ragazzi durante il loro anno di attività nel nostro ente”.