SERVIZIO FOGNATURE: RUZZO RETI SPA AGGIORNA TARIFFE

TERAMO – La Ruzzo Reti ha aggiornato la quota tariffaria di fognatura e depurazione di una parte della propria utenza che in questi giorni ha ricevuto una comunicazione per regolarizzare la propria posizione.

Nello specifico è stata rilevata una parte della popolazione che, seppur regolarmente allacciata alla fognatura, non paga nella bolletta dell’acqua la quota relativa al servizio. L’Acquedotto, pertanto, ha calcolato l’importo del servizio fognatura nella bolletta del terzo trimestre 2020, allegata alla comunicazione.

Nel caso in cui il cittadino non abbia provveduto al pagamento del servizio perché realmente non allacciato alla fognatura, può invece compilare la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà” che trova all’interno della comunicazione ricevuta e rinviarla alla Ruzzo Reti che, dopo le dovute verifiche, provvederà all’annullamento della bolletta e al ricalcolo della fattura, escludendo la componente di fognatura e depurazione.

L’Ente ha inviato una comunicazione anche ai cittadini che non risultano allacciati alla fognatura, invitandoli ad aggiornare la loro posizione compilando la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà” (allegata alla comunicazione ricevuta) che dovrà essere restituita alla Ruzzo Reti.

La regolarizzazione delle posizioni, oltre che per un riallineamento contabile, si rende necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle normative comunitarie in materia di qualità ambientale del territorio e a tutela della salute della nostra comunità.

Le dichiarazioni possono essere inviate per posta all’indirizzo “Ruzzo Reti S.p.A. – Via Nicola Dati, 18 – 64100 Teramo” oppure per posta elettronica all’indirizzo [email protected] o a quello di posta certificata [email protected]

Per eventuali chiarimenti si può contattare lo 0861.310323, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 8 alle 13:30.

