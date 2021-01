SERVIZIO TESORERIA, LIRIS: AL VIA NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO

L’AQUILA – La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Quintino Liris, ha avviato la nuova procedura di gara per l’affidamento del Sevizio di Tesoreria regionale per il prossimo quinquennio. Il rapporto in essere con BPER, l’Istituto Tesoriere attuale, è di fatto prorogato fino al prossimo 30 giugno 2021, nelle more della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio.

“Dopo undici anni finalmente – ha spiegato l’assessore Liris – si dà il via ad una nuova gara individuando nuove misure in grado di agevolare lo svolgimento di un servizio strategico per la corretta gestione dell’ente locale. Grazie a questo provvedimento la Regione potrà avviare le procedure per il nuovo affidamento e individuare nuovi operatori economici mentre, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto si procederà con la proroga, necessaria per garantire continuità ai servizi fondamentali. Proprio per la necessità di assicurare il servizio e nelle more della ricerca del nuovo contraente, infatti, si conferma la proroga della convenzione scaduta, fino a giugno, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della gara “.

