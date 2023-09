SERVONO 400 COMPARSE PER UN FILM COLOSSAL AMERICANO DA GIRARE SUL GRAN SASSO: AL VIA IL CASTING

L’AQUILA – Domani e domenica al Teatro dei 99 in via Rocco Carabba, all’Aquila, ci saranno le selezioni per 400 comparse per partecipare a un film storico, fantasy. di produzione americana. Secondo quanto riferisce il Centro i requisiti richiesti sono una età tra i 18 e 75 anni, corporatura asciutta, barba, niente capelli colorati e tatuaggi. Altezza non superiore a in metro e 65 centimetri ma servono anche alcune persone pià alte della media.

Le riprese, per L’Aquila, si faranno sul Gran Sasso ma poi si sposteranno in Ungheria, Trentino alto Adige, Latina, Vicenza.

I candidati dovranno presentarsi alle 10,30 alle 15 con documenti di identità Iban. Non è possibile partecipare a coloro che sono ancora in servizio nella pubblica amministrazione. Le riprese inizieranno a ottobre.