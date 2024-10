SESSANTESIMO ANNIVERSARIO GENITTI OTTICI: GENITTI, “DIFFONDIAMO LA CULTURA DELLA SALUTE VISIVA”

L’AQUILA – È iniziata oggi all’Aquila, in una Piazza Duomo baciata dal sole, la due giorni dedicata alla prevenzione visiva organizzata da Genitti Ottici per celebrare il 60° anniversario di attività.

Numerosi cittadini, sin dalle prime ore del mattino, si sono messi in fila per sottoporsi agli screening visivi gratuiti offerti in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Aquila, la Banca degli Occhi dell’Ospedale San Salvatore e la Onlus Una Vista da Aquilotto.

“Sicuramente sta andando bene perché vedo una bellissima giornata di sole, abbiamo la fila nello screening”, ha detto ad AbruzzoWeb il dottor Germano Genitti, medico-chirurgo oculista dell’ospedale “San Salvatore”, direttore della Banca degli occhi nonché titolare di Genitti Ottici.

“Si sta effettuando uno screening visivo e misuriamo la pressione dell’occhio, guardiamo anche il fondo dell’occhio e poi se è necessario approfondiremo successivamente con una visita oculistica con midriasi, quindi utilizzando farmaci che non possiamo utilizzare qui in Piazza Duomo”, ha aggiunto.

L’evento non è solo un momento di festa per l’attività storica della città, ma un’occasione per promuovere la cultura della salute visiva, come ha sottolineato ancora Genitti: “Il messaggio che stiamo dando alla popolazione è quello della cultura della salute visiva e soprattutto della salute dell’occhio, che non è collegata solo alla vista ma anche a un esame approfondito, la pressione dell’occhio per esempio è silente e quindi se uno ha una pressione alta all’occhio non se ne accorge, se avesse delle alterazioni retiniche e periferiche, stessa cosa, quindi è opportuno fare anche un fondo dell’occhio.”

Anche Lelio Sabetti, professore aggregato di Oculistica presso il Dipartimento Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, nonché presidente della Onlus “Una vista da aquilotto”, partner dell’iniziativa, ha condiviso il suo entusiasmo: “La risposta della popolazione mi sembra molto interessante, perché vedo che c’è coda da prima che iniziassimo e sta procedendo e ci stiamo attrezzando per fare ancora di più e meglio. Mi sembra un’ottima occasione per dimostrare che la prevenzione è importante e va perseguita con attenzione.”

Il programma dell’evento, che proseguirà anche domani, prevede attività per grandi e piccini, con aree giochi dedicate ai più piccoli e un aperitivo speciale presso il negozio Galerie stasera alle 18:30.