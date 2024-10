SESSANTESIMO ANNIVERSARIO GENITTI OTTICI: SABETTI, “SCREENING SCUOLE PER PIANO PREVENZIONE BAMBINI”

L’AQUILA – “La prevenzione è importante a tutte le età e lo è ancora di più per i bambini che non si lamentano quasi mai delle difficoltà visive, se non quando è già troppo tardi per intervenire. Per questo, oltre a collaborare negli screening gratuiti sabato e domenica prossima nelle manifestazioni per il 60esimo anniversario di Genitti ottici, a breve attueremo un piano di prevenzione nelle scuole della città”.

Così Lelio Sabetti, professore aggregato di Oculistica presso il Dipartimento Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, nonché presidente della Onlus “Una vista da aquilotto”, partner insieme alla Clinica Oculistica dell’ospedale dell’Aquila e alla Banca degli Occhi del capoluogo regionale, dell’iniziativa promossa da Genitti Ottici che celebra l’importante traguardo del 60esimo anniversario con una formula innovativa e nel segno della prevenzione visiva e oculare, soprattutto per i più giovani ed i fragili: in piazza Duomo, nel cuore del centro storico dell’Aquila, il 12 e 13 ottobre prossimo sarà possibile effettuare screening visivi gratuiti.

Accanto agli eventi dedicati alla prevenzione non mancheranno momenti ludici, di divertimento e di intrattenimento, anche per i bambini: tra le altre cose, sarà allestita un’area di gonfiabili per i più piccoli, ed è previsto un aperitivo speciale sabato 12 ottobre alle 18:30 presso il punto vendita Genitti Ottici del centro storico dell’Aquila, Galerie, in Corso Federico II, nei pressi di piazza Duomo. Sponsor ufficiale della importante due giorni è la multinazionale Hoya, leader mondiale nella produzione di lenti oftalmiche.

“I bambini – sottolinea Sabetti – non hanno sempre contezza di eventuali problematiche che spesso, se non riconosciute per tempo, possono sfociare in serie patologie. Di solito sono casi che emergono all’inizio della scuola primaria ma è necessario dedicare da subito non sottovalutare l’importante di controlli periodici”.

A tal proposito, spiega Sabetti, che è presidente della Onlus “Una vita da aquilotto”: “La nostra associazione è nata ormai circa 8 anni fa e si occupa di situazioni di disagio, raggiungendo tutte quelle persone che per diversi motivi non riescono ad accedere ai normali canali della sanità pubblica, ad esempio con visite nelle case famiglia, e oltre a questo ci occupiamo di sensibilizzare l popolazione, partendo proprio dai bambini, andandoli a visitare da anni nelle scuole d’infanzia e primarie”.

Una iniziativa che si ripeterà a breve, annuncia Sabetti: “Anche quest’anno porteremo avanti il progetto in collaborazione col dottor Germano Genitti, con colleghi e associazioni che partecipano a questa manifestazione. Da inizio novembre, e per tutto anno scolastico, arriveremo non solo nelle scuole della città ma in tutto il territorio dell’Aquilano, raggiungendo anche molti paesi delle aree interne”.