SESSIONE DI BILANCIO: CHIUSI I LAVORI DELLA PRIMA COMMISSIONE, LA PAROLA PASSA ALL’AULA CONSILIARE

L'AQUILA - La Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" si è riunita nel pomeriggio di oggi, presieduta da Vincenzo D'Incecco, per l'esame del Bilancio di previsione 2026-2028.
I capigruppo hanno condiviso la decisione di anticipare i termini per la presentazione degli emendamenti, scegliendo di chiudere i lavori senza esprimere i pareri sui provvedimenti contabili.
Il confronto proseguirà quindi in occasione delle sedute consiliari, già fissate nel calendario della sessione di bilancio, nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 dicembre, entro le quali sarà espresso il voto dell'Aula sulla manovra finanziaria 2026-2028.
Durante la seduta sono intervenuti i capigruppo delle forze di opposizione, Francesco Taglieri (Movimento 5 Stelle), Silvio Paolucci (Pd), Luciano D'Amico (Patto per l'Abruzzo), Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme) ed Enio Pavone (Azione), che hanno espresso posizioni contrarie alla proposta di legge.
Hanno preso la parola anche Emiliano Di Matteo (Forza Italia); a seguire Luciano Marinucci (Marsilio Presidente) ed Erika Alessandrini (M5S) con l'intervento finale affidato al capogruppo di FdI Massimo Verrecchia.