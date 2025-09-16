SETTIMANA MOBILITA’ AL VIA ALL’AQUILA: COMUNE ACQUISTA JOELETTE ELETTRICA, “ESEMPIO ACCESSIBILITA'”

L’AQUILA – “Abbiamo voluto dare un segnale tangibile di adesione alla Settimana Europea della Mobilità: l’acquisto di una Joëlette ci permette di offrire il primo esempio concreto di mobilità accessibile anche su percorsi più impegnativi, accanto a momenti culturali e ad attività dedicate ai comportamenti responsabili nello spazio pubblico”.

Così, in una nota, l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Paola Giuliani che questa mattina, presso la Sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni, ha partecipato alla giornata inaugurale della Settimana Europea della Mobilità, dedicata al tema: “La mobilità per tutti” in programma dal 16 al 22 settembre.

Alla presenza del vicesindaco Raffaele Daniele e del dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale, Marco Marrocco, è stata mostrata la Joëlette elettrica acquistata su idea dell’assessore Giuliani attraverso i fondi a disposizione del Disability Manager del Comune dell’Aquila.

Si tratta di un ausilio monoruota a trazione assistita che rende accessibili itinerari urbani e sentieri anche a persone con disabilità motoria. Un passo concreto che trasforma il principio dell’accessibilità in opportunità reale di fruizione del territorio.

“Siamo orgogliosi del lavoro dell’Assessorato alla Mobilità Urbana al quale abbiamo fornito collaborazione attraverso il Disability Manager, contribuendo all’acquisto di una Joëlette elettrica con cui le persone con disabilità potranno vivere esperienze magnifiche nella natura e affrontare in squadra anche sentieri montani”, aggiunge il vicesindaco Raffaele Daniele.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati presentati, oltre al calendario cittadino della Settimana Europea della Mobilità 25, i progetti di Mobilità Sostenibile del Comune dell’Aquila: LIFE2M (Long Life 2 Micromobility), “Amiternum su 2 ruote” (Progetto vincitore del bando nazionale “Bici in comune”) ed il collegamento a fune dell’Aquila con il Polo Universitario di Roio.

Alle ore 12 si è tenuta una dimostrazione sul campo con un trekking urbano con Joëlette elettrica, insieme al Club Alpino Italiano – sez. dell’Aquila.

La cittadinanza è stata poi invitata a partecipare alla sfida europea dei passi, scaricando l’app gratuita Walk15 e contribuendo al conteggio collettivo, promuovendo così salute e sostenibilità con un gesto quotidiano.

In serata, appuntamento alla Sala del CAI in via Sassa 34 per la proiezione gratuita di Crossing the North – Finlandia–Svezia–Norvegia di Andrea De Vincenzi, in collaborazione con CAI L’Aquila e L’AQFF – L’Aquila Film Festival.

Domani, 17 settembre

07:30 BIKE TO WORK & Bike to school – FIAB L’Aquila

10:00 “School & Bus” lezioni presso le scuole primarie di educazione all’uso corretto dei mezzi pubblici – A.M.A S.p.a.

17:00 Bike to shop con raduno presso la Fontana Luminosa – FIAB l’Aquila

Il Comune invita la cittadinanza tutta a prendere parte alle iniziative della Settimana Europea della Mobilità, scegliendo — il più possibile — di spostarsi in bicicletta, camminando e usando mezzi pubblici.

Per aggiornamenti sugli eventi e per il programma completo, visitare il sito: https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/?year=2025&country=IT&city=akVnzd6B