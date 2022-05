SETTIMANA NAZIONALE CELIACHIA, NELLE SCUOLE L’AQUILA MENU GLUTEN FREE, DIRETTA CONFERENZA STAMPA

L’AQUILA – “Tutti a Tavola, Tutti insieme”. Anche in Abruzzo l’Associazione italiana celiachia (Aic) promuove il progetto nazionale con un pasto senza glutine per tutti i bambini delle scuole di infanzia e primaria della provincia dell’Aquila. La diretta della conferenza stampa alla presenza dell’assessore Fabrizia Aquilio.

Nella Settimana Nazionale della Celiachia anche ai 3.000 bimbi dell’Aquila sarà servito, mercoledì 18 maggio, un menu gluten-free. Ma non solo: perché oltre ai piatti preparati dalle cuoche della Vivenda, l’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa responsabile del servizio di ristorazione scolastica, sarà distribuito materiale informativo come occasione di avvicinamento e conoscenza verso i compagni celiaci, aumentati del 25% in cinque anni nel solo Comune dell’Aquila.

A mangiare senza glutine oggi sono in Italia 225.418 persone, in Abruzzo 5.255 con un rapporto 1 a 2 fra uomini e donne.