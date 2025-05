SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: AGRICOLTORI DAI CAPIGRUPPO PER DANNI ALLA FAUNA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 13 maggio, alle ore 10, con la seduta della Quinta Commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, convocata in seduta straordinaria ed urgente. In apertura di giornata saranno completate le audizioni sul progetto legge di iniziativa popolare, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito (…)”.

Saranno ascoltati, Maria Gina Fratalocchi del “Movimento per la Vita Pescara” e Carolina Profeta di “Pro Vita e Famiglia Onlus”. Si proseguirà con i progetti legge: “Istituzione e disciplina dell’ufficio del garante regionale dei diritti degli anziani” (iniziativa consigliere Prospero); “Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco” (iniziativa consiglieri D’Incecco e Mannetti). Ultimo punto in discussione, la risoluzione del consigliere Blasioli su “Potenziamento Questura di Pescara”.

Nella stessa mattinata, con inizio alle 12.30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari. Spazio, inoltre, alle audizioni delle associazioni agricole in merito alla problematica dei danni alle colture derivanti da fauna selvatica. Infine, la Direttrice della Direzione affari della presidenza e legislativi del Consiglio regionale, presenterà ai Capigruppo i contenuti del progetto legge 29/2024, “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”.

Giovedì 15 maggio, alle 10, è convocata, in seduta straordinaria, la Seconda Commissione consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture”. L’ordine del giorno si apre con il progetto legge del consigliere Campitelli, “(…) Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29. Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. Seguiranno due risoluzioni: “Realizzazione del metanodotto SNAM” (Pietrucci) con audizioni di Sara Occhiuzzi, Comitato NO SNAM L’Aquila; Mattia Lolli, Legambiente; Renato Di Nicola, Associazione Per il clima fuori dal fossile; “Sblocco dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa San Michele Arcangelo “Volto Santo” di Manoppello” (Di Marco).