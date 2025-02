SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: CONVOCATE TRE COMMISSIONI SU CINQUE

L’AQUILA- I lavori politici del Consiglio regionale, per la settimana appena iniziata, saranno concentrati nella giornata di giovedì 13 febbraio.

Si partirà alle ore 10, con la riunione della III Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, che esaminerà i progetti di legge, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (iniziativa consigliere Nicola Campitelli – Fratelli d’Italia), “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 – Testo unico in materia di commercio” (iniziativa Giunta regionale). Su quest’ultimo provvedimento sono previste le audizioni dell’assessore regionale, Tiziana Magnacca, e del direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, Germano De Sanctis.

La III Commissione, inoltre, è chiamata ad esprimere il proprio parere sull’approvazione del “Regolamento Privacy” del Consorzio di Bonifica Nord, con le audizioni dell’assessore regionale, Emanuele Imprudente, della direttrice del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, del responsabile dell’Ufficio di Supporto al Direttore del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Gianluca Massi, del presidente del Consorzio di Bonifica Nord, Roberto Battaglia, del direttore Unico del Consorzio di Bonifica Nord, Abramo Bonaldi. I lavori si chiuderanno con l’espressione del parere sulla risoluzione dei consiglieri Alessandrini, Taglieri, Di Marco, Menna, Blasioli, Cavallari, D’Amico, Pietrucci, Monaco, in tema di “Sostegno alle Aziende abruzzesi del settore della canapa. Impegno del Governo regionale”. Saranno ascoltati: Jacopo Paolini, titolare Green Valley; Sabrina Noseda, Managing Director Veridia holding group.

La I Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” è convocata, sempre per giovedì 13 febbraio, alle ore 12, per l’esame dei seguenti progetti di legge: “Riconoscimento e celebrazione manifestazione ‘Marsicaland'” (iniziativa consigliere Massimo Verrecchia – Fratelli d’Italia); “Istituzione della Consulta dei Giovani D’Abruzzo” (iniziativa consiglieri Fratelli d’Italia: Marilena Rossi, Massimo Verrecchia, Leonardo D’Addazio, Francesco Prospero, Maria Assunta Rossi); “Disposizioni per la qualità,la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici” (Verrecchia – FdI); “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (Campitelli – FdI); “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario” (iniziativa Blasioli (PD), Cavallari (Abruzzo Insieme), Alessandrini (M5S), Di Marco (PD), Menna (Abruzzo Insieme), Paolucci (PD), Taglieri (M5S), Monaco (AVS), Pavone (Azione), Pietrucci (PD), Mariani (PD), D’Amico (Gruppo Misto) e Pepe (PD)).

La giornata di lavori si chiude con la II Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, convocata alle ore 14.30. In discussione il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” (audizioni: Associazione Italia solare; Gruppo Sistema solare S.p.a; Heron Advisory S.r.l.; Elettricità futura srl; Saturni Soluzioni Globali s.r.l.; Sinergia srls; Sviluppo Rinnovabili di Esa S.p.a. Società Benefit; Società Comunità Energetiche S.p.a.; Presidente Parco Naturale Regionale Sirente Velino; Presidente del Comitato Ambiente, Salute e Territorio Torre San Rocco – Pineto; Associazione Italia Nostra Abruzzo; WWF Italia). In chiusura, tre risoluzioni: “Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14”, a firma del consigliere Francesco Taglieri Sclocchi (M5S); “Richiesta di modifica della denominazione della uscita autostradale ‘Val di Sangro'”, di Alessio Monaco (AVS); “Chiusura Ufficio postale Comune di S. Valentino in A. C. dicembre 2024”, di Antonio Di Marco (PD)