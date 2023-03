SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI AUDIZIONI DI ASSESSORE E VERTICI ASL SU EDILIZIA SANITARIA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si aprirà con la seduta della Commissione Sanità convocata per domani, martedì 28 marzo 2023, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: audizioni dell’Assessore alla Sanità, del Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e dei Direttori generali della quattro Asl abruzzesi in merito all’accordo di programma di edilizia sanitaria; audizioni dell’Assessore Sanità della Regione Abruzzo e del Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo in merito ai nuclei di cura primaria nella Asl 1; Risoluzione recante “Misure per l’istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”. Sempre martedì 28 marzo, con inizio alle pre 13, è in programma la seduta della Commissione Agricoltura. All’ordine del giorno il Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo (Crua).

Licenziamento dipendenti – proposta di concordato preventivo – situazione attuale e prospettive future; previste le seguenti audizioni: Vicepresidente della Giunta regionale; Amministratore unico Crua; Direttore generale IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”; Filctem Cgil; rappresentante delegazione ex dipendenti Crua. Il Comitato per la Legislazione è convocato per giovedì 30 marzo, alle ore 15, per esprimere un parere sui progetti di legge “Misure per favorire la circolazione di crediti fiscali relativi al miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico degli edifici” e “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”.