SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI COMMISSIONI E CONFERENZA CAPIGRUPPO

PESCARA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 23 gennaio, alle ore 10, con la seduta della Commissione Sanità chiamata a esaminare il progetto di legge n. 391/2024 che prevede modifiche alle leggi regionali n. 31/2006 (Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), n. 41/2012 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), n. 20/2023 (Disciplina del sistema culturale regionale), n. 22/2023 (Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) e alla Legge di stabilità regionale 2024″.

Alle ore 12.30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione lavori consiliari. Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, è in programma la seduta della Commissione Territorio con 2 punti all’ordine del giorno: il progetto di legge “Norme per la gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità regionale” e il provvedimento amministrativo relativo al “Programma triennale della viabilità regionale 2008-2010” (con audizione del Direttore del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti o suo delegato).