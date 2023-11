SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI CONSIGLIO REGIONALE SU NUOVA LEGGE URBANISTICA

L’AQUILA- Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 21 novembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo con un solo punto all’ordine del giorno, il Progetto di legge n. 298/2023: “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”.

Il programma della settimana politica all’Emiciclo prevede la seduta della Commissione Sanità in programma oggi, lunedì 20 novembre 2023, alle ore 10:30, per l’esame del provvedimento “Attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera”. Domani, martedì 21 novembre 2023, alle ore 10, la Commissione Bilancio si riunirà per esprimere il parere finanziario sugli emendamenti presentati al progetto di legge all’ordine del giorno del Consiglio regionale.

Alle ore 10:30, si riunirà la Commissione Territorio per le audizioni in merito alla redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica: il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alla mobilità, Umberto D’Annuntiis; il coordinatore FIAB Abruzzo Molise, Giancarlo Odoardi; il presidente FIAB Teramo, Giovanni Di Francesco; il presidente FIAB Pescarabici, Francesco Mancini; il presidente FIAB L’Aquila Più Bici in Città APS-ETS, Gabriele Curci; il presidente FIAB Sulmona Bicincontriamoci, Antonio Cellitti.

Giovedì 23 novembre alle ore 10 è in programma la seduta della Commissione Agricoltura, con i seguenti punti all’ordine del giorno: Integrazione alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco); Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio); parere n. 42/2023 di iniziativa della Giunta regionale servizio consulenza per aziende zootecniche in Abruzzo, svolto dall’Associazione regionale allevatori d’Abruzzo.

“Programma operativo regionale 2023-2025” (audizioni: assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente; direttore del Dipartimento Agricoltura Elena Sico; dirigente del Servizio “Promozione delle filiere e biodiversità agraria” Carlo Maggitti; responsabile dell’Ufficio Sostegno al Settore Zootecnico Lea Odoardi; parere Consorzio di Bonifica Sud. Trasmissione Deliberazione commissariale n. 39 del 28.9.2023, avente ad oggetto “Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro – Sangro – Sinello e Trigno – Programma delle assunzioni di personale anno 2023/2025” e relazione tecnico – amministrativa (audizioni: assessore Imprudente; direttore del Dipartimento Agricoltura Sico; responsabile dell’Ufficio Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e partecipate), Gianluca Massi; Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Michele Modesti).

Risoluzione “Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura – Sostegno all’utilizzo esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo”; risoluzione “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” articoli 43/48 concernenti norme sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli; risoluzione “Tematiche emerse dall’iniziativa denominata “Notte delle edicole”; Progetto di Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali (L.R. 04.01.2014 n. 3 “Legge Organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, articolo 5) (Audizioni: assessore Imprudente; direttore del Dipartimento Agricoltura Sico; dirigente del Servizio Foreste e Parchi Sabatino Belmaggio; responsabile dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestale.