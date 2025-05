SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI LA COMMISSIONE BILANCIO SUL BUCO DELLA SANITA’ IN ABRUZZO

L’AQUILA- La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 20 maggio, alle ore 10, con la seduta della Commissione “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”. All’esame dei commissari il progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024”. Saranno ascoltati l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri; il direttore regionale del Dipartimento Risorse, il dirigente regionale del Servizio Bilancio, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì e il direttore regionale del Dipartimento della Sanità. Nel pomeriggio, con inizio dei lavori alle 15, si riunirà il Consiglio regionale.

Giovedì 22 maggio, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza che, su richiesta del consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), ascolterà l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis e il responsabile d’esercizio Direzione 7° Tronco Pescara Autostrade per l’Italia, sulla situazione dei cantieri per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’autostrada A14. Su iniziativa del presidente Sandro Mariani, sarà poi fatto il punto sui lavori dell’Anas, per la manutenzione programmata e l’adeguamento tecnico-funzionale del ponte Paladino, al km 40.600, sulla Statale 80 del “Gran Sasso d’Italia”.

Interverranno a riguardo l’assessore D’Annuntiis e i sindaci di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela e Campotosto. A seguire, si esamineranno le criticità sul contratto di noleggio dell’automedica della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, su richiesta di Francesco Taglieri (Movimento 5 Stelle).

Saranno ascoltati l’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, la direttrice del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Emanuela Grimaldi, il direttore generale e la direttrice amministrativa della Asl 02, Mauro Palmieri e Beatrice Borghese, Raffaele Di Nardo, direttore sanitario facente funzioni e Pierluigi Galassi, responsabile Uoc acquisizione beni e servizi. Ultimo punto all’ordine del giorno, le deliberazioni del Consorzio di bonifica interno “Bacino Aterno e Sagittario” riguardanti il piano di riparto della contribuenza 2025. Saranno ascoltati l’assessore con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, la direttrice del Dipartimento Agricoltura – sede Pescara, Elena Sico, il presidente del Consorzio, Maurizio Monaco; il revisore unico del Consorzio, Nicola Splendiani e il rappresentante del Comitato contribuenti del Consorzio, Luciano Angelone.

Nel pomeriggio, alle ore 15, si riunirà il Comitato per la Legislazione per esprimere il parere sul progetto di legge “Istituzione e disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani” e a seguire, si discuteranno le proposte sulle clausole valutative e di rendicontazione inserite nelle leggi regionali e che coinvolgono l’attività del Comitato.