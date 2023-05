SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA SU QUADRO ECONOMICO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Agricoltura convocata per domani, martedì 9 maggio 2023, alle ore 11, per esaminare la situazione economica e finanziaria/organizzativa dei Consorzi di Bonifica, anche a seguito della Sentenza del Tar Abruzzo dell’11 aprile 2023; audizioni: assessore Imprudente, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Elena Sico; responsabile dell’Ufficio supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e partecipate), Gianluca Massi; commissario del Consorzio di Bonifica Nord Giancarlo Misantoni; commissario del Consorzio di Bonifica Interno Adelina Pietroleonardo; commissario del Consorzio di Bonifica Sud Michele Modesti; commissario del Consorzio di Bonifica Ovest Danilo Tarquini.

Alle 14:30 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori consiliari. Alle ore 15 è convocata la Commissione Sanità con i seguenti provvedimenti all’ordine del giorno: Riconoscimento della città di Penne come “Città della sartoria artigianale”; Partecipazione della Regione Abruzzo al Concorso Internazionale “Maria Caniglia”; “Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno”. Giovedì 11 maggio, alle ore 10, si riunirà la Commissione Territorio per esaminare il progetto di legge “Nuova legge urbanistica del territorio” con le audizioni dei rappresentanti di Cgil Abruzzo, Unitel e Collegi territoriali Periti agrari Abruzzo.

Alle 11 è convocata la Commissione Bilancio con il seguente ordine del giorno: “Regolamento regionale in attuazione dell’art 26 della legge regionale 20 novembre 2013 n.42 recante ” norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012″ (audizioni dell’Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e università, Politiche sociali, Enti locali e Polizia locale e del Direttore Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo); “Riordino del Comparto della committenza della Regione Abruzzo”; “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”; “Definizione agevolata carichi affidati all’Agente della Riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cd “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010″ (audizione dell’Assessore regionale e relativo Direttore).

Alle 14.30 è in programma la Commissione Agricoltura che esaminerà la Legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del Cram per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Articolo 3, comma 3 (Modifiche all’art. 20 della l.r. 16/2020 e interpretazione autentica della l.r. 10/2004); audizioni: Arci Caccia; Libera Caccia; Enalcaccia; Italcaccia). All’ordine del giorno anche le seguenti risoluzioni: “Adozione di una legge nazionale contenente la revisione e il riordino definitivo della disciplina delle concessioni balneari, coinvolgendo le Regioni nel percorso di definizione dei requisiti per l’assegnazione delle concessioni medesime”; “Azioni per garantire la libera concorrenza nel settore dell’Autoriparazione”; “Iniziative contro il cibo sintetico, contro l’immissione sul mercato territoriale di prodotti non riconducibili alla tradizione alimentare nazionale e regionale e a sostegno della filiera produttiva agroalimentare abruzzese”; “Riconoscimento Dop Arrosticino Abruzzese”.