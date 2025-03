SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: DOMANI SEDUTA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” convocata per domani, martedì 11 marzo 2025, alle ore 11, per l’esame del progetto di legge, di iniziativa di Giunta regionale, “Partecipazione all’associazione European Chemical Regions Network”. Successivamente, la Commissione sarà chiamata a esprimere i pareri finanziari sulle proposte emendative al progetto di legge “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” iscritto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale. L’Assemblea legislativa si riunirà alla ore 15 nell’Aula “Sandro Spagnoli”.

Il Comitato per la legislazione è convocato per giovedì 13 marzo, alle ore 15, per le audizioni in merito alla Legge regionale “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. Sono stati convocati i Sindaco dei Comuni di Canzano, Carpineto della Nora, Corfinio e Raiano.