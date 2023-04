SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: IL13 APRILE SI PARLERA’ DI CONSORZI DI BONIFICA E CRUA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo prevede la seduta della Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive convocata per giovedì 13 aprile 2023, alle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno il Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo ): Licenziamento dipendenti – Proposta di concordato preventivo – Situazione attuale e prospettive future (audizioni: vicepresidente Giunta regionale, Imprudente; amministratore unico Crua, Rocco Micucci; direttore generale Izs dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, Nicola D’Alterio; Filctem Cgil, Roberto Moretti; rappresentante delegazione ex dipendenti Crua, Lara De Amicis).

La Commissione sarà poi chiamata a esprimere un parere sui seguenti provvedimenti: Deliberazione di Giunta regionale di nomina Consulte del Consorzio di Bonifica Nord, del Consorzio di Bonifica Centro, del Consorzio di Bonifica Sud, del Consorzio di Bonifica Interno e del Consorzio di Bonifica Ovest. Sostituzione componente Consulta del Consorzio di Bonifica Ovest. (audizioni: assessore Imprudente; direttrice del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Elena Sico; responsabile dell’Ufficio Supporto al Direttore Gianluca Massi; commissario regionale del Consorzio di Bonifica Ovest, Dott. Danilo Tarquini); Deliberazione di Giunta regionale di nomina Consulte del Consorzio di Bonifica Nord, del Consorzio di Bonifica Centro, del Consorzio di Bonifica Sud, del Consorzio di Bonifica Interno e del Consorzio di Bonifica Ovest.

Sostituzione componente Consulta del Consorzio di Bonifica Sud (audizioni: assessore Imprudente; direttrice del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Elena Sico; responsabile dell’Ufficio supporto al Direttore Gianluca Massi; commissario regionale del Consorzio di Bonifica Ovest, Michele Modesti).

I Commissari saranno chiamati a esprimersi anche sulla Deliberazione commissariale del Consorzio di Bonifica centro avente a oggetto “Valutazione sull’adeguatezza dell’organico – Programma delle assunzioni di personale a tempo indeterminato anno 2023” (audizioni: assessore Imprudente; direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico; responsabile dell’Ufficio supporto al Direttore Gianluca Massi; commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, Mario Battaglia). Alle ore 15 è in programma la seduta del Comitato per la legislazione convocato per esaminare il progetto di legge “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”.