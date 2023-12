SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: SI DISCUTE DEL REDDITO DI LIBERTA’ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L’AQUILA – La settimana politica prevede la seduta della Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” in programma domani, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 10.30, per l’esame dei seguenti provvedimenti: “Attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera”; “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”; “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2006, n.31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).

E, ancora, “Promozione dell’educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle Istituzioni scolastiche, universitarie e formative”; “Istituzione della palestra della salute”; “Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2004, n.37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo)”; “Istituzione del Tavolo di confronto e monitoraggio permanente sui rischi sulla salute e la sicurezza sul lavoro derivanti dalle emergenze climatiche”; “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 17 aprile 2014 n°17 (Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla Legge Regionale 13 gennaio 2014, n°7).”; “Integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2023, n.20 (Disciplina del sistema culturale regionale)”; “Riconoscimento e celebrazione manifestazione Festiv’Alba”. Infine, la Commissione esaminerà la risoluzione “Riconoscimento della vitiligine come malattia cronica autoimmune e istituzione della rete dermatologica regionale”.

Giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 10, si riunirà la Commissione consiliare Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive con il seguente ordine del giorno: Integrazione alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco); prevista l’audizione del Presidente UNPLI Abruzzo; Progetto di Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali (audizioni: Civiltà contadina Onlus; Forum Salviamo il paesaggio; Associazione Forestabruzzo – Consorzi Forestali Associati; Ali Abruzzo; Uncem Abruzzo; Associazione Appennino Ecosistema).

L’ordine del giorno della seduta della Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, già convocata per domani, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 10.30, è integrato, come primo punto all’ ordine del giorno con la seguente risoluzione: “Reiternalizzazione personale ASL1 ai sensi della Legge 30 Dicembre 2021, n.234”. Previste le audizioni del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo ASL 1 Abruzzo e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.