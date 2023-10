SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: SI DISCUTERA’ DI URBANISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio convocata per domani, martedì 17 ottobre 2023, alle ore 10, con due provvedimenti all’ordine del giorno: “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale” e “Nuova legge urbanistica del territorio”. Successivamente la Commissione esprimerà il parere sugli emendamenti di carattere finanziario presentati in Consiglio ai progetti di legge “Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione ed ulteriori disposizioni” e “Riconoscimento di Castelli come Città della Ceramica Abruzzese”.

Alle ore 11, nell’Aula Spagnoli, si riunirà Consiglio regionale. Giovedì 19 ottobre sono in programma i lavori per l’approvazione degli indirizzi per la partecipazione della Regione all’attuazione dell’ordinamento europeo (annualità 2023).

Dalle ore 10, la Commissione per le Politiche europee si riunirà in seduta congiunta con le Commissioni Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità per esaminare due provvedimenti: Indirizzi in materia europea per la predisposizione della legge europea regionale – Approvazione proposta di indirizzi (annualità 2023), da parte della Giunta al Consiglio regionale per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo e Approvazione Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo (2022); Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei. Alle 11.30 le Commissioni Bilancio, Territorio, Agricoltura e Sanità esprimeranno il parare mentre alle ore 13 la Commissione Politiche europee procederà all’esame finale e all’approvazione proposta atto di indirizzo.