SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: SI PARLA DI SANITA’,URBANISTICA E TRASPORTI

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio, Territorio e Sanità, in programma domani, martedì 25 giugno, alle ore 10, per l’esame del progetto di legge “Disposizioni in materia urbanistica e trasporti, cultura ed informazione, ordinamentali e di proroga. Modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023, 53/2023, 91/1994, 37/2020, 1/2021, 2/2022, 46/2023 e 4/2024” (a firma Sospiri e Verrecchia).

Alle ore 15, e comunque a seguire i lavori della seduta congiunta della mattina, si riunirà la Commissione Sanità il cui ordine del giorno prevede l’audizione del Direttore Generale della Asl di Pescara in merito alla situazione economica e finanziaria dell’Azienda sanitaria; l’esame delle seguenti risoluzioni: “In merito ai problemi del quotidiano il Centro” (Menna); “Risoluzione per previsione dell’organico di diritto per la scuola media di Caramanico Terme, Istituto Comprensivo San Valentino – Scafa e Castelvecchio Subequo” (Blasioli); “Azione per recupero della struttura di Palazzo Portoghesi, in piazza Venezuela – Sulmona (Verrecchia, Scoccia e M. Assunta Rossi); “Sostegno all’approvazione DDL S.818 recante “Disposizioni per l’aggiornamento dell’elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti” (Verrecchia, D’Addazio e Marilena Rossi).

Infine, sarà esaminato il progetto di legge, a firma Verrecchia, “Riconoscimento e celebrazione manifestazione “Marsicaland”. Mercoledì 26 giugno, alle ore 11, è in programma la seduta del Consiglio regionale.

Giovedì 27 giugno, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza. Saranno affrontati i seguenti punti: “Decreto n. 41 del 17/05/2024 – Nomina del Consigliere delegato Nicola Campitelli e conferimento delle relative deleghe” (audizioni: Antonio Sorgi, Direttore Generale Regione Abruzzo; Francesca Di Muro, Direttrice Direzione Affari Della Presidenza e Legislativi Consiglio Regionale; Marco Marsilio, Presidente Giunta regionale; Lorenzo Sospiri, Presidente Consiglio regionale); “Relazione sullo stato di attuazione del Piano Attuativo regionale relativo al programma GOL “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” e sullo stato di liquidazione delle prestazioni rese dai soggetti realizzatori” (audizioni: Roberto Santangelo, Assessore regionale alla Formazione Professionale; Renata Durante, Direttrice DPG – Dipartimento Lavoro – Sociale, o sua delegata; Nicoletta Bucco, Dirigente Servizio formazione e apprendimento permanente DPG – Dipartimento Lavoro – Sociale); “Richiesta alla ASL di Teramo di ausili alla disabilità per alunna diversamente abile -Comune di Martinsicuro” (audizione: Maurizio Di Giosia, Direttore Generale ASL Teramo, o suo delegato); “Revisione Accordo aziendale per la gestione ed il funzionamento delle UU.CC.CC.PP. di cui alla DGR n. 1857 del 10/11/2021 in seguito all’adozione dell’Atto di programmazione regionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alle forme organizzative multiprofessionali di cui alla DGR n. 15 del 17/01/2023” (audizioni: Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità; Maurizio Di Giosia, Direttore Generale ASL Teramo, o suo delegato; Marco Rascente, Segretario Federazione Italiana Medici di Medicina Generale FIMMG Teramo; Roberto Ciancaglini, Presidente Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Teramo; Paolo Trentini, Segretario Sindacato Medici Italiani SMI Teramo).