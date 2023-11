SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: SU PARLA DI SOSTEGNI AI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 7 novembre 2023, alle ore 11.30.

All’ordine del giorno i seguenti progetti di legge: “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2006, n.31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate ); previste le audizioni di: Presidente Commissione Pari Opportunità, Coordinamento Regionale Antigone, Centro Antiviolenza dell’Aquila, Centro Antiviolenza Alpha, Centro Antiviolenza la Libellula e Casa delle Donne Sulmona, Centro Antiviolenza Non sei sola Ortona, Centro Antiviolenza La Diosa Sulmona, Centro Antiviolenza Donn’è Ortona, La Casa delle Donne della Marsica, Centro Antiviolenza Ananke Pescara, Centro Antiviolenza Dafne Lanciano); Istituzione del “Festival della Sostenibilità”; “Istituzione del garante regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”; “Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1998, n.76 (Disciplina dell’organizzazione del sistema integrato dei servizi all’impiego)”; Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Giuseppe Zilli”; I lavori riprenderanno poi alle ore 15 per l’esame del progetto di legge “Attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria – Rete ospedaliera” e le seguenti audizioni: Ordine dei Medici Provincia Teramo, Sindaco di Penne, Sindaco di Sant’Omero, Associazione Salute e Diritto, Intersindacale Sanitaria Abruzzo, Anaao, CGIL Abruzzo, Cisl Abruzzo Molise, Uil Abruzzo, Usb Abruzzo e Molise, Nursing UP, Nursind Abruzzo, FIALS Pescara, ANPO Abruzzo, UGL Abruzzo.

Provvedimento che sarà all’ordine del giorno della Commissione Salute anche nella seduta di giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12, con le audizioni delle Direzioni generali delle 4 Asl regionali. Alle ore 15 si riunirà la Commissione di Vigilanza per l’esame della Attuale situazione sullo stato della ricostruzione degli alloggi Ater della provincia di Teramo colpiti dagli eventi sismici del 2016 (auditi: Mario Quaglieri, Assessore con delega Erp; Maria Ceci, Presidente dell’Ater di Teramo; Leo Iachini e Guido Baldassarre, Comitato Sfollati Erp. 2); del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027: procedure adottate e stato della programmazione (auditi: Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo per le attività di Programmazione nazionale, comunitaria e politiche europee, o suo delegato; Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento della Presidenza e del Servizio Programmazione Nazionale, o suo delegato).