SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: TRA I TEMI IL RADDOPPIO DELLA FERROVIA PESCARA-ROMA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 2 dicembre 2025 alle ore 12.

All’ordine del giorno:il progetto di legge, iniziativa dei consiglieri Campitelli e Di Matteo, “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” (audizioni: Presidente della Provincia di Chieti; Sindaci dei Comuni di Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara); progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”; provvedimento amministrativo, di iniziativa della Giunta regionale, Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti.

Variante puntuale scenario d’intervento UF03 con modifica regime di Piano da Conservazione e valorizzazione (c) a trasformazione mirata (TM). Tratti di litorale: Pineto – Loc. Pineta Catucci – Città Sant’Angelo – Loc. Marina (audizioni: assessore Umberto D’Annuntiis; direttore Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – Sede Pescara, Giancarlo Misantoni; dirigente del Servizio Opere marittime, Marcello D’Alberto).

Alle ore 14 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei lavori in vista della prossima seduta del Consiglio regionale.

La Commissione di Vigilanza è convocata per giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 10. Il primo punto all’ordine del giorno riguarda il IV Lotto della variante alla S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia”; previste le seguenti audizioni: ⁠Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi; Presidente del Consiglio Comunale e competente ⁠Commissione consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi; Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo; Jwan Costantini, Sindaco di Giulianova; – Antonio Di Gianvittorio, Sindaco di Notaresco; Giuliano Galiffi, Sindaco di Mosciano Sant’Angelo; Camillo D’Angelo, Presidente Provincia di Teramo; Cristina Collettini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo; Carla Pancaldi, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo; Eutimio Mucilli, Commissario straordinario ANAS per l’opera; Paolo Testaguzza, Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise di Anas; Umberto De Annuntiis , Assessore ai Trasporti della Regione Abruzzo; Giulio Cesare Sottanelli, Deputato della Repubblica; Luciano D’Alfonso, Deputato della Repubblica; Marco Casini, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale; Paola Brambilla, Coordinatore Sottocommissione VIA; Gino Pistilli, Presidente del Consiglio di quartiere di Cologna spiaggia – Roseto degli Abruzzi; Asteria Casadio, Comitato Terralieta; Andrea Boscolo, imprenditore).

Il secondo punto è relativo al raddoppio Ferroviario Pescara – Roma, lotti 1 e 2 – Aggiornamento discussione e verifica delle proposte di migliorie avanzate da RFI nei territori dei comuni del pescarese interessati (audizioni: Marco Blasioli, Amministratore Unico Orsini & Blasioli Srl; Daniela Zaccara, Amministratore Delegato Alfasigma Pomezia; Giorgio De Luca, Sindaco del Comune di Manoppello; Giordano Di Fiore, Sindaco del Comune di Scafa; Oscar Pezzi, Sindaco del Comune di Alanno; Simone Palozzo, Sindaco del Comune di Rosciano).

Alle ore 15:30 è in programma la seduta della Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato. Sarà esaminato il progetto di legge, d’iniziativa del Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, “Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” con le audizioni di Ottavio De Martinis (Presidente).