SETTIMANA POLITICA EMICICLO: DOMANI RIUNIONE SU REDDITO DI LIBERTA’ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

L’AQUILA -In programma domani, martedì 19 dicembre, alle ore 10, la seduta della Commissione Agricoltura chiamata a esaminare i seguenti provvedimenti: “Integrazione alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco)”; Progetto di Regolamento per la tutela e la gestione dei sistemi silvo-pastorali (L.R. 04.01.2014 n. 3 “Legge Organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, articolo 5); Integrazione alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale).

Alle ore 15 si riunirà la Commissione Sanità con il seguente ordine del giorno: Risoluzione recante: “Riconoscimento della vitiligine come malattia cronica autoimmune e istituzione della rete dermatologica regionale”; “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”; “Istituzione della palestra della salute”; “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 17 aprile 2014 n°17 (Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla Legge Regionale 13 gennaio 2014, n°7).”; “Integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2023, n.20 (Disciplina del sistema culturale regionale)”; “Riconoscimento e celebrazione manifestazione Festiv’Alba”.