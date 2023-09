SETTIMANA POLITICA: SI DISCUTE DI SANITA’ E RICONOSCIMENTO A CASTELLI DI CITTA’ DELLA CERAMICA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Sanità convocata per domani, martedì 26 settembre 2023, alle ore 10, con i seguenti provvedimenti all’ordine del giorno: “Modifiche ed integrazioni alla L.R.12 gennaio 2018, n.2: Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Giuseppe Zilli”; “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico”; “Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2004, n.37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo); “Riconoscimento Castelli come “Città della ceramica Abruzzese”.

Norme per l’articolo 52 del decreto legislativo 31 07 2020 n.101, recante (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazione ionizzati, e che abroga le direttive Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117) e contestuale abrogazione della legge regionale 3.3.2005 n.17 recante (Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione.) e del decreto recante Regolamento di attuazione della L.R. 3marzo 2005, n.17 “Norme per il rilascio del nullaosta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione)”.

Infine, saranno esaminate due risoluzioni: “Misure per l’istituzione della sorveglianza sanitaria attiva per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni” e “Misure per l’istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”. A seguire, alle ore 15, è in programma la seduta della Commissione Bilancio. All’ordine del giorno i progetti di legge: “Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, e 33/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione dei beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. Pagamento in favore della società ECHOES Srl per fornitura di servizi sanitari”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Vasto Film Festival”; “Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo”; “Riconoscimento di debito fuori bilancio. Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzia delle Entrate”. Giovedì 28 settembre, alle ore 11, nell’Aula Spagnoli, si riunirà il Consiglio regionale.