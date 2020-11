SEVEL ACQUISTA MILLE VACCINI ANTINFLUENZALI PER DIPENDENTI

ATESSA – I vaccini antinfluenzali sono merce rara e non si trovano da nessuna parte, neppure nelle farmacie, ma la Sevel di Atessa li aveva per tempo prenotati e acquistati dopo aver chiesto agli oltre 6 mila dipendenti chi ne volesse usufruire. Oggi pomeriggio è giunto in azienda il primo lotto di 500 vaccini antinfluenzali tetravalenti per i dipendenti. La comunicazione della direzione aziendale del gruppo Fca-Sevel è stata fatta al consiglio esecutivo della Rsa. Il lotto con i rimanenti 532 vaccini sono in arrivo nei prossimi giorni. Già da oggi la sala medica ha iniziato a contattare i dipendenti che hanno aderito all’iniziativa, per ottenere la somministrazione gratuita durante il normale orario di lavoro.

