SEVEL ATESSA: PRODUZIONE DUCATO, 100 NUOVI ASSUNTI, SUPERATI 6.500 OCCUPATI

ATESSA – Altri cento lavoratori assunti dalla Sevel di Atessa (Chieti) con contratto somministrato fino al 31 dicembre 2020. Con la nuova forza lavoro la Sevel, stabilimento leader a livello europeo nella produzione di veicoli commerciali, supera i 6.500 occupati. I 100 giovani saranno inseriti progressivamente dalla prossima settimana, fa sapere il gruppo Fca che ha comunicato alla Rsa Sevel le nuove assunzioni per soddisfare la crescente richiesta del Ducato.

Proprio nelle scorse settimane il Ducato e il marchio Fiat Professional sono stati protagonisti nei più importanti eventi europei dedicati al settore dei veicoli ricreazionali, il Caravan Salon di Düsseldorf e il salone del Camper di Parma. Il Ducato vanta un’indiscussa leadership come veicolo base per camper: negli ultimi 10 anni oltre 500.000 famiglie in Europa hanno scelto un camper su base Ducato. Quest’anno ha conquistato, per la tredicesima volta consecutiva, il titolo di “Miglior base per i camper”, assegnato dai lettori della , rivista tedesca specializzata Promobil.

