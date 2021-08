SEVEL, D’AMARIO: “CONTATTERO’ VERTICI AZIENDA, VOGLIAMO CAPIRE”

ATESSA – “Per quanto sta accadendo, contatterò i vertici aziendali della Sevel per avviare un confronto costruttivo, volto alla comprensione delle reali condizioni che hanno generato questa situazione”.

Così l’assessore regionale alle Attività produttive Daniele D’Amario sui venti di crisi alla Sevel di Atessa (Chieti) dove i sindacati stanno decidendo modalità dello sciopero proclamato per la mancata risposta di Stellantis che mette a rischio 705 posti di lavoro.

Secondo quanto si è appreso, l’esponente di Forza Italia aveva appuntamento con la dirigenza per la metà di settembre e sta cercando di anticipare il confronto.

“L’Assessorato alle Attività Produttive sta monitorando con attenzione questa vicenda, con particolare riguardo alle vicende dei lavoratori ed alle politiche industriali future della Sevel – continua D’Amario -. Infatti, da molto tempo, stiamo investendo risorse ed energie per garantire un futuro roseo all’automotive abruzzese dando un apporto significato al percorso amministrativo che porterà alla nascita dello European Digital Innovation Hub. Inoltre, la nostra presenza negli accordi di innovazione nel settore automotive è costante”.

“Per di più, stiamo rafforzando i servizi territoriali, al fine di offrire alle imprese che investono in Abruzzo una platea di servizi esaustiva ed attenta alle esigenze degli imprenditori piccoli, medi e grandi. Infine ricordo a tutti che destineremo il 70% del Por FEASR Abruzzo 2021-2027 alla ricerca ed innovazione industriale – spiega ancora D’Amario -. In altri termini, stiamo lavorando per rendere conveniente produrre autoveicoli commerciali leggeri in Abruzzo, al di là del costo della manodopera, creando le condizioni per rendere sempre più allettante investire e produrre in Abruzzo – conclude il componente dell’esecutivo di centrodestra che governa dal febbraio 2019 la Regione Abruzzo”.