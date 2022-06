SEVEL, MANCANO CETRALINE: UN’ALTRA SETTIMANA DI STOP PRODUTTIVO

ATESSA – Di nuovo una settimana di stop produttivo alla Sevel di Atessa (Chieti) per il mancato approvvigionamento delle centraline per allestire il furgone Ducato.

L’attività lavorativa sarà sospesa per tutta la settimana dal 27 luglio, lunedì, al prossimo primo luglio. Il reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente. La Sevel era ripartita martedì 21 giugno dopo un’altra settimana di blocco produttivo.

“Purtroppo la situazione centraline non migliora – dice la Uilm – L’azienda, sotto nostra richiesta, si è resa disponibile al rientro a trovare soluzioni contrattuali per far maturare il rateo a lavoratori che non matureranno per effetto della Cig”.