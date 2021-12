SEVEL, QUARESIMALE CONVOCA TAVOLO CON SINDACATI: “REGIONE FARA’ IL POSSIBILE PER TROVARE SOLUZIONE”

ATESSA – “La Regione farà il massimo per dare il proprio contributo alla soluzione di una problematica che attanaglia l’ intero comparto dell’automotive, piombato in una crisi piuttosto preoccupante a causa della carenza di materiali fondamentali come microchip e semiconduttori”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, che ha convocato i sindacati giovedì a Pescara, alle 10, per parlare della delicata situazione della Sevel di Atessa, cuore produttivo della Val di Sangro e dell’Abruzzo.

Quaresimale ha comunicato il summit al termine del confronto andato in scena oggi pomeriggio ad Atessa alla presenza di numerosi sindaci della provincia di Chieti, in una giornata di lutto per la Val di Sangro e l’intero Abruzzo che piangono la scomparsa del sindaco di Fallo, Alfredo Salerno, venuto a mancare oggi pomeriggio a soli 55 anni, stroncato da un infarto mentre si trovava nel suo ufficio in Municipio.

Prima dell’incontro, gli amministratori si sono stretti nel dolore e hanno osservato un minuto di raccoglimento.

Tra gli altri è intervenuto il senatore del PD Luciano D’Alfonso, presidente della commissione tesoro e finanze ed ex presidente della giunta regionale abruzzese.