LANCIANO – Cresce l’allerta in Val di Sangro per il futuro della Sevel: l’azienda, infatti, ha comunicato la riorganizzazione dei turni a seguito della situazione altamente critica riguardo la fornitura dei semiconduttori, necessari per le parti elettroniche del furgone Ducato made in Atessa.

Dal 27 settembre si passerà dagli attuali 18 turni di produzione ai 15 turni e per la manutenzione si passa da 20 a 18 turni. Un drastico calo di produzione che porterà di conseguenza a dover fare meno di 650 trasfertisti (dipendenti in cassa integrazione provenienti da altri stabilimenti in difficoltà del marchio Stellantis) e di 300 lavoratori interinali i cui contratti non saranno rinnovati.

Anche i 52 sindaci del comprensorio del Sangro Aventino e della Frentania si dicono preoccupati per la situazione, solidarizzano con i lavoratori e chiedono al ministero un tavolo di concertazione con Stellantis.

In merito alla riduzione dei turni di lavoro, oggi un portavoce di Stellantis ha fatto sapere: “Le fluttuazioni dei mercati nazionali e internazionali generate dalla pandemia e dalla carenza di chip sono fonte di un crescente senso di incertezza e l’Azienda sta attuando le migliori soluzioni logistiche per difendere i propri lavoratori e l’intera organizzazione”.

E ancora: “La conclusione di una parte dei contratti di somministrazione in Sevel – si dice ancora – rientra nelle normali attività di gestione della forza lavoro di Stellantis in tutti gli stabilimenti europei nell’ambito di questi momenti di instabilità che riguardano tutto il settore automotive mondiale. Ribadiamo che il nostro obiettivo è tutelare l’Azienda ed i propri lavoratori. L’evoluzione della situazione, considerata l’incertezza della stessa, è monitorata quotidianamente” conclude l’Azienda

In un documento i primi cittadini dicono: “Noi sindaci, prima linea delle istituzioni, siamo molto preoccupati per la riduzione dei turni settimanali, da 18 a 15, e i rischi per l’occupazione alla Sevel e di conseguenza nell’indotto industriale”.

“Il problema della crisi nell’approvvigionamento dei semiconduttori, che riguarda tutto il settore dell’automotive, è un dato della realtà di oggi. Alle difficoltà attuali si aggiungono i timori per la prevista apertura, agli inizi del prossimo anno, dello stabilimento polacco di Gliwice, che produrrà il Ducato”.

“Nel rinnovare la nostra solidarietà ai lavoratori della Sevel, chiediamo al ministero dello Sviluppo Economico di convocare urgentemente il Tavolo di confronto con Stellantis, istituito lo scorso mese di giugno, e di poter partecipare, come rappresentanti del territorio, agli incontri tra le parti”.