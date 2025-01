L’AQUILA – Il generale della Guardia di Finanza, Enrico Tedeschi, indicato all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale a gennaio 2o24, si è insediato ad ottobre scorso come componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, ponendo fine ad una lunga vacatio e altrettanti scontri politici in consiglio regionale, a cui ha fatto seguito un lungo iter di verifica della designazione, culminato con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’incarico prevede un compenso complessivo di un milione di euro lordi in cinque anni, a carico della Regione Abruzzo. In linea di principio la Regione può anche designare un secondo componente, come è stato con il centrosinistra di Luciano D’Alfonso.

La sua nomina è avvenuta in quota Fratelli d’Italia, prima forza della maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, in accordo con Lega e Forza Italia.

Enrico Tedeschi, nativo di Cerchio, è fratello di Gianfranco Tedeschi, sindaco del comune marsicano, ex esponente del Pd, zio di Sergio Tedeschi, figlio di Gianfranco, neo componente del cda della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo.

Lo stimato generale Tedeschi è stato anche capo di gabinetto dell’Agenzia di informazione e sicurezza (Aise), ha svolto mansioni direttive e dirigenziali anche nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, nonché l’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tedeschi aveva partecipato ad un bando scaduto a novembre 2022, assieme ad altri 48 candidati. Poi la pratica si è bloccata, anche a causa dell’emergenza covid, e il consiglio regionale non ha comunque proceduto alle designazione.

Tutto si è dunque sbloccato il 30 gennaio del 2024, quando la conferenza dei capigruppo del consiglio regionale, ha ritenuto, in relazione alla designazione, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale, anche nella passata legislatura Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Sempre prima delle elezioni che hanno riconfermato il centrodestra di Marco Marsilio, il 10 marzo, è stata approvato il decreto del presidente Sospiri, con la designazione di Tedeschi.

È dunque partito il complesso iter per la nomina definitiva, con la designazione passata al vaglio della Corte dei Conti nazionale, poi del Consiglio dei ministri che ha predisposto il decreto di nomina, firmato infine dal presidente della Repubblica.

A inizio 2020 ad essere designato, a seguito del precedente bando, dal presidente Sospiri, era stato Paolo Gatti, ex assessore di Forza Italia, oggi consigliere regionale di Fdi, e presidente della quinta commissione Sanità, decisione che però aveva provocato una spaccatura nella maggioranza di centrodestra, tra alcuni esponenti della Lega, ai tempi azionista della maggioranza e da parte di Forza Italia, per non parlare della levata di scudi delle opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle. E così Sospiri, fautore della nomina assieme a presidente Marsilio, per evitare una dolorosa spaccatura nella maggioranza ha ritirato la delibera di designazione.

Gatti non ha poi partecipato al bando del 2022. Ma la crepa nel centrodestra è rimasta, tanto che Gatti non ha votato il 10 aprile scorso allo scrutinio per la nomina di Sospiri ancora una volta a presidente del consiglio regionale che per la prima volta non è stato eletto alla prima votazione con la maggioranza dei due terzi, ma solo alla quarta votazione e con 17 voti, quelli della maggioranza, meno appunto quello di Gatti.